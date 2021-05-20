Казахстан занял предпоследнее место в рейтинге по культурному наследию

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В рейтинге по культурному наследию Казахстан занял 76-е место среди 78 стран. Индекс страны оценили на 0,3 из 100 возможных баллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ТОП-5 стран открывают Испания, Италия, Греция, Франция и Мексика. Замыкает рейтинг Оман. Превзошли РК и Россия (15-е место), и Беларусь (71-е место), и Узбекистан (75-е место), сообщает energyprom.kz.

Индекс был подсчитан на основе пяти критериев: культурной доступности, богатой истории, качества еды, культурных и географических достопримечательностей.

По критерию богатства истории Казахстан оценили на 8,9 балла из 100, по географическим достопримечательностям - на 5,3 балла, по культурной доступности - на 5,5 балла, по качеству питания - на 2,5 балла, по культурным достопримечательностям - на 0 баллов", - говорится в сообщении.

По итогам 2020 года в стране насчитывалось 3,1 тыс. культурно-досуговых организаций общей площадью в 2,4 млн квадратных метров. Эти организации занимали 2,9 тыс. помещений, среди которых 317 требовали ремонта, 113 находились в аварийном состоянии, 86 не отапливались.

Культурно-массовых мероприятий было проведено 87,1 тыс. - ожидаемо в 3,5 раза меньше, чем годом ранее. Количество мероприятий для детей сократилось в 4,1 раза, до 27,4 тыс. Более половины всех мероприятий в прошлом году было проведено в Алматинской (21 тыс.), Акмолинской (12,7 тыс.) и Восточно-Казахстанской (12,5 тыс.) областях.

В стране функционировали 253 музея, в которых числилось 2,6 млн экспонатов основного фонда. 1 млн экспонатов находился в электронном формате - на 7,2% больше, чем годом ранее.

Посетили музеи всего 2,4 млн человек - на 65,6% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на различные ограничения, связанные с пандемией, в музеях страны провели 62,8 тыс. экскурсий (минус 65,4%), 7 тыс. лекций (минус 50,2%), 4,1 тыс. выставок (минус 57,3%).

Чаще всего музеи посещали в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также в столице.

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