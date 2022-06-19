Казахстанская девушка-полицейский спасла ребенка в Москве

МОСКВА. 18 ИЮНЯ - Старший криминалист департамента полиции Акмолинской области Зарина Жуманбек в настоящее время проходит обучение на 3-м факультете Академии управления МВД России по специальности "криминалистика и судебно-экспертная деятельность", передает KAZAKHSTAN TODAY.
16 мая старший лейтенант полиции Зарина Жуманбек, направляясь после учебы в общежитие, увидела женщину с двумя малолетними детьми, которые переходили трамвайные пути. Порывом ветра с головы одной из девочек сорвало кепку, которая упала на пути. Она побежала назад, чтобы поднять головной убор, не замечая приближающегося трамвая, сообщает Polisia.kz.
Девушка-полицейский выхватила девочку практически из-под колес трамвая и отвела ее в безопасное место. После случившегося Зарина успокоила испугавшегося ребенка и затем передала ее взволнованной маме.
Свидетелями героического поступка девушки стали учащиеся академии, которые тоже находились на трамвайной остановке. Они рассказали о случившемся руководству учебного заведения.
Этот поступок говорит о высочайшем уровне профессионализма, мужестве и четких действиях в экстремальных ситуациях", - подчеркнул один из руководителей Академии управления МВД России Григорий Скрипкин, награждая 14 июня в торжественной обстановке Зарину почетной грамотой учебного заведения.
Я не могла поступить иначе. В тот момент я думала лишь о том, как спасти ребенка от беды. Будучи адъюнктом академии, я всегда стремилась с честью и достоинством представлять в другой стране свою Родину - Республику Казахстан. Весь свой накопленный профессиональный багаж знаний я хочу применять во благо нашей страны", - сказала Зарина.