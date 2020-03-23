Казахстанские артисты поддержали сидящих дома во время карантина песней (ВИДЕО)

Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today – Казахстанские артисты поддержали сидящих дома во время карантина совместным исполнением песни на музыку Батырхана Шукенова «Кайран коніл ай», передает Kazakhstan Today.





Видео называется "Уйде, котерінкі куйде", что переводится "Дома с отличным настроением".





В исполнении участвовали Мейрамбек Бесбаев, Кенжебек Жанабилов, Артур Тулепов, Зируза, Сырымтай Енсепов, Али Окапов, а также многие другие отечественные артисты.





Как стадо известно, Salem Social Media организовали флэшмоб звезд Казахстанской эстрады. Каждый из них исполнил небольшой фрагмент песни "Кайран коніл-ай" записав на свой сотовый телефон.





Их объединила не только проблема, товарищество, дружба, но их любимое дело - МУЗЫКА. Я не смог остаться безучастным и решил присоединиться к ним. Мой маленький вклад сведение этих великолепных голосов в одну общую песню", - написал на своем канале в Youtube звукорежиссер Алексей Парепко.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 300 тысяч, скончалось 13 тысяч.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

На сегодняшний день в стране подтверждены 57 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 23 случая, в Нур-Султане - 31 случай, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.

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