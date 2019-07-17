Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на границе Кыргызстана и Узбекистана

Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today – Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 на границе Кыргызстана и Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 16 июля, в 16.45 (16 июля в 10.45 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 575 километрах на юго-запад от Алматы, на границе Кыргызстана и Узбекистана.

Энергетический класс землетрясения - 11,6. Магнитуда MPV - 5,3. Глубина - 5 километров. Сведения об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - сообщили сейсмологи.

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