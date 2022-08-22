Казахстанские военнослужащие стали лучшими в военно-прикладном состязании в Армении

ЕРЕВАН. 21 АВГУСТА - В армянском городе Дилижане в конкурсе "Воин мира" на этапе "Ратник" казахстанская команда победила в военно-прикладном комплексе среди мужчин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В армянском Дилижане в конкурсе "Воин мира" на этапе "Ратник" казахстанская команда победила в военно-прикладном комплексе среди мужчин. На втором месте - Беларусь, на третьем - Россия. Окончательные итоги этапа, который состоит из упражнений по стрельбе, военно-медицинского и военно-прикладного комплексов, будут подведены в понедельник", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

В Кабардино-Балкарии в учебном центре горной подготовки "Терскол" в конкурсе "Эльбрусское кольцо" продолжается борьба за лидерство. Накануне военные альпинисты выполнили девятую специальную задачу. В состязании по преодолению скального участка команда Казахстана показала третий результат. На первом месте команда России, на втором - Узбекистана.

В воскресенье участники конкурса совершат 25-километровый пеший марш из ущелья Ирик (2800 м) на ледник Малый Азау (3264 м). В понедельник конкурсанты выполнят специальные задачи по подъему/спуску на ледовом участке и транспортировке пострадавшего.

В подмосковном Алабино танкисты команды Казахстана ожидают жеребьевки, которая определит даты и соперников по заезду полуфинальной эстафеты "Танкового биатлона".

В Азербайджане на конкурсе "Кубок моря" 22 августа участники будут соревноваться в мастерстве боевых пловцов.