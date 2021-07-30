Казахстанским врачам поднимут зарплаты до 560 тыс. тенге к 2023 году

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НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В Казахстане к 2023 году планируют поднять зарплаты врачей до 561 тысячи тенге. Об этом в своем ответе на депутатский запрос рассказал вице-премьер Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чиновник напомнил, что по поручению главы государства предусмотрено поэтапное повышение заработной платы врачей с доведением ее соотношения до 2,5 раза к средней заработной плате в экономике к 2023 году.

С 1 января 2020 года увеличены тарифы на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, соответственно повышается заработная плата врачам в среднем на 30% ежегодно. Планируется повышение заработной платы врачей с 246 тыс. тенге (2020 год) до 561 тыс. тенге (2023 год)", - написал Тугжанов.

Вице-премьер рассказал о том, что уже утверждена дорожная карта по снижению дефицита медицинских кадров на 2021-2025 годы по трем основным направлениям (повышение статуса, обучение и повышение потенциала медработников, совершенствование системы управления кадровыми ресурсами).

Одним из основных показателей данной работы является уровень оказания мер социальной поддержки медицинским работникам для привлечения специалистов. Для этого реализуются региональные программы обеспечения молодых специалистов служебным жильем, осуществляется выплата подъемных пособий для прибывающих специалистов.

Вопросы обеспечения медицинскими кадрами рассмотрены на заседании правительства, и акиматам дано поручение принять меры по материальному стимулированию медицинских работников", - сообщил вице-премьер.

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