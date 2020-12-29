Казахстанцам стали доступны электронные формы документов, подтверждающих инвалидность

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - С сегодняшнего дня казахстанцы с инвалидностью могут онлайн получить подтверждающие это документы, передает Kazakhstan Today.

На портале "Электронного правительства" (eGov) доступно получение электронных форм документов, выдаваемых при оказании государственной услуги "Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты" Министерства труда и социальной защиты населения РК. Данную услугу реализовало АО "Центр развития трудовых ресурсов" совместно с АО "Национальные информационные технологии" в рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан", - сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Таким образом, на портале eGov можно получить электронные формы следующих документов: справка об инвалидности; справка о степени утраты общей трудоспособности; справка о степени утраты профессиональной трудоспособности; выписка из справки о степени утраты профессиональной трудоспособности и акта медико-социальной экспертизы; заключение о нуждаемости пострадавшего работника в дополнительных видах помощи и уходе; выписка из социальной части индивидуальной программы реабилитации; выписка из профессиональной части индивидуальной программы реабилитации; извещение об экспертном заключении медико-социальной экспертизы; извещение о полной реабилитации.

Отмечается, что родители детей-инвалидов и опекуны лиц с инвалидностью также могут получить вышеперечисленные электронные документы на ребенка/опекаемого.

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