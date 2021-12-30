Казахстанцев предупреждают о мошенниках, выдающих себя за инвесткомпании

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в связи с участившимися случаями мошенничества, связанного с инвестиционной деятельностью, призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В интернете и СМИ активно распространяется информация по предоставлению инвестиционных услуг со стороны различных финансовых посредников и консультантов. При этом зачастую казахстанцы сталкиваются с мошенниками, представляющимися сотрудниками реальных финансовых организаций, работающих в Казахстане и за его пределами", - рассказали в пресс-службе АРРФР.

В ведомстве проинформировали, что большинство мошенников действуют через WhatsApp, Telegram, социальные сети, электронную почту, используют "холодные" звонки.

Преступники представляются сотрудниками инвестиционных компаний и предлагают вкладываться в ценные бумаги. Взамен злоумышленники обещают потенциальной жертве высокий инвестиционный доход, консультирование, сопутствующие услуги, для чего просят перевести различные суммы на якобы брокерские счета.

После перевода денег мошенники сотрудничают с клиентом до того момента, пока он не изъявит желание частично или полностью вывести свои средства. После этого у "вкладчиков", как правило, возникают сложности в коммуникациях с лжеброкерами. Более того, в большинстве случаев злоумышленники требуют внести дополнительные деньги для того, чтобы вывести сразу всю сумму ранее вложенных средств", - рассказали в агентстве.

Агентство отмечает, что при заключении договоров и взаимодействии с компаниями, не имеющими лицензии регулятора, клиенты принимают на себя все возможные риски.

В целях сохранности личного имущества агентство рекомендует казахстанцам руководствоваться следующими простыми правилами:

1. На территории Казахстана брокерскую деятельность и деятельность по управлению инвестиционным портфелем могут осуществлять только лицензированные субъекты. Наличие лицензии у компании можно проверить на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

2. Также необходимо зайти на сайт или в приложение инвестиционной компании, на которую ссылаются представители, и внимательно изучить всю размещенную информацию, в том числе финансовую отчетность, лицензию уполномоченного органа, типовой договор, а также прочие сопутствующие документы и информацию. При необходимости следует позвонить по контактам, указанным на официальном ресурсе, чтобы убедиться, что взаимодействие осуществляется с профессиональным участником, а не с потенциальным мошенником.

3. Всегда осторожно относитесь к рекламе: чрезмерная реклама в СМИ, на интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности чаще всего является мошенничеством. Лицензированным профессиональным участникам на рынке ценных бумаг запрещено гарантирование высокой доходности либо отсутствия убытков от инвестирования.

4. Всегда перепроверяйте данные, не оплачивайте услуги или товары, которые еще не оказаны и не получены, не переводите деньги на неизвестные счета и телефонные номера, не переходите по подозрительным ссылкам в интернете и не сообщайте данные своих банковских карт.