Казахстанцы будут получать СМС-уведомления об истечении срока действия их документов

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Внедрение данного новшества прежде всего направлено на предупреждение административных правонарушений, связанных с истечением срока действия документов, удостоверяющих личность, а также снижение дополнительной финансовой нагрузки на граждан при уплате штрафов за это", - сообщили в ведомстве.
В МВД напомнили, что на сегодня за проживание по недействительному удостоверению личности от 10 дней до 1 месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше 1 месяца - штраф в размере 7 месячных расчетных показателей, или 21 441 тенге.
Ежемесячно для замены удостоверений личности в связи с истечением срока действия обращается до 77 тысяч граждан, для замены водительских удостоверений по этой же причине порядка 35 тысяч", - проинформировали в министерстве.
По его информации, только в прошлом году для замены удостоверений по истечении срока обратилось 915 тысяч человек и более 400 тысяч граждан в связи с истекшим сроком водительских удостоверений.
Теперь же казахстанцы, зарегистрированные в базе мобильных граждан, за 30 дней до истечения срока действия документа будут получать на свой мобильный телефон СМС-уведомление", - заявили в МВД.
Для получения каких-либо СМС-уведомлений гражданину необходимо в личном кабинете на портале eGov.kz обязательно указать номер своего мобильного телефона.