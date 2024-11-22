Казахстанцы отдохнут с 1 по 4 января на Новый год

В течение последних трех лет в стране отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности

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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проверки Министерства просвещения выявлены системные недостатки механизмов защиты прав детей - отсутствие работы с "трудными детьми", неэффективность системы вечерних и спецшкол, психологов, органов опеки, слабая работа в сфере профилактики многочисленных подведомственных организаций, - В рамках проверки Министерства просвещения выявлены системные недостатки механизмов защиты прав детей - отсутствие работы с "трудными детьми", неэффективность системы вечерних и спецшкол, психологов, органов опеки, слабая работа в сфере профилактики многочисленных подведомственных организаций, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.





Как отметили в Генпрокуратуре, в течение последних трех лет в стране отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267).





По результатам выявленных нарушений в адрес министерства внесено представление с конкретными рекомендациями по пересмотру подходов в сфере защиты прав детей и усилению мер, направленных на реализацию фундаментального принципа "закон и порядок". По итогам рассмотрения представления министерство разработало дорожную карту (включает 51 мероприятие), в которую вошли рекомендации Генеральной прокуратуры.





По требованию Генеральной прокуратуры МП начата работа по модернизации института специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания, а также разработке комплексной программы реабилитации детей с девиантным поведением.





Всего функционирует 5 таких учреждений, где ежегодно пребывает 300 "трудных" подростков в возрасте от 11 до 18 лет со всей страны.





Между тем, по мнению надзорного органа, превентивный эффект данных организаций переоценен, свидетельством тому служат частые побеги воспитанников, попытки суицида, а также повторные правонарушения, в том числе в стенах учреждений. К примеру, ученик 10-го класса спецшколы-интерната Серебрянска ВКО К. длительное время оказывал психологическое давление на других учащихся, склонял к совершению побега, а также угрожая расправой нанес 3 воспитанникам татуировки с адресом своей страницы в Instagram", - рассказали в ведомстве.





Наряду со слабым профилактическим компонентом, ненадлежащим материально-техническим и кадровым обеспечением спецшкол установлено, что они оказывают существенную нагрузку на бюджет. Ежегодно из средств местного бюджета на их содержание, в том числе зарплатный фонд сотрудников, затрачивается порядка 1 млрд тенге. При этом наполняемость воспитанниками в среднем не превышает 50%.





Аналогичные проблемы и с вечерними школами, которые отошли от основного назначения - обучения работающей молодежи, превратившись в учреждения для девиантных детей. В стране функционирует 63 вечерних школы, более половины контингента приходится на несовершеннолетних (4300).





Прокурорский анализ показал, что в регионах все еще не изжита практика принудительного перевода учащихся с плохой успеваемостью и имеющих конфликт с законом в вечерние школы, деятельность которых сопровождается слабым материально-техническим оснащением, неукомплектованностью педагогического состава, отсутствием профилактической работы.





Внедрение качественно новой модели реабилитации и социализации детей с девиантным поведением будет способствовать их плавному вовлечению в нормальный жизненный процесс и восстановлению нарушенных связей с семьей и обществом", - убеждены в ведомстве.





Еще одно направление, требующее должной координации со стороны министерства, - это сфера опеки и попечительства.





МП уже принят ряд организационных мер в указанном направлении - штат специалистов указанной службы увеличен на 200 единиц, разрабатываются правила организации их деятельности с ужесточением требований к кандидатам в опекуны.





Как показала проверка, сегодня нагрузка на одного сотрудника доходит до 17 тыс. детей, а в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской и Туркестанской областях - от 30 до 100 тыс. Между тем по мировым стандартам норма нагрузки на 1 сотрудника не должна превышать 5 тыс. детей, а в наиболее прогрессивных странах - до 1 тыс. Чрезмерная нагрузка на сотрудников службы приводит к тому, что они не успевают контролировать условия воспитания и содержания всех несовершеннолетних. Соответственно, выявление случаев насилия над детьми нередко носит запоздалый характер", - проинформировали в ГП.





С начала года факты избиения и истязания приемных детей зафиксированы в Шымкенте, Ұлытау и Акмолинской области. В Акмолинской области в апреле текущего года установлены факты избиения 5 детей патронатным воспитателем. В ходе расследования выявлено убийство одного из детей, совершенное более трех лет назад.





В области Ұлытау к 4 годам лишения свободы приговорена приемная мать, заставлявшая детей работать на ферме.





В этом контексте Генеральная прокуратура поддерживает инициативу уполномоченного по правам ребенка относительно законодательного закрепления норматива количества сотрудников органов опеки и попечительства.





В целом ожидается, что дорожная карта должна повысить эффективность работы Министерства и по другим направлениям.





До конца года планируется реализовать проект по погружению детей с девиантным поведением в "позитивную среду" (закрепление авторитетных наставников, определение в кадетские классы и клубы военно-патриотического движения "Жас сарбаз", "Жас бүркіт" Нацгварди и т.д.), провести ревизию несовершеннолетних, состоящих на учете органов внутренних дел в целях охвата их дополнительным образованием и др", - разъяснили в пресс-службе.





В ведомстве добавили, что по результатам проверки за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица, в том числе руководители подразделений министерства.





Ранее эксперты рассказали о причинах детского суицида и пробелах в законодательстве.



