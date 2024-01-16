Опрос КТ: Казахстанцы проголосовали за более длинные выходные на Новый год

Упадок США будет обозначать не только снижение показателей совокупной мощи глобального гегемона, но и девальвацию американской демократии

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Я бы сказал: верной дорогой идете, товарищи", - такой фразой президент России Владимир Путин 14 декабря закончил свою годовую пресс-конференцию.





2023-й год подходит к концу, и пора подвести итоги годовых событий. Нам нельзя игнорировать слова Путина и стоит спросить: "Куда мы идем и верной ли идем дорогой?"





В этом контексте мне в голову пришли слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, с которыми он выступил на июльском саммите Шанхайской организации сотрудничества: "На данном этапе магистральной задачей наших стран должно стать недопущение геополитического разлома между Востоком и Западом".





Но реальная ситуация другая. Мир разделяется. Все это началось еще в 2016 году. Американский политолог Джордж Фридман в своей книге "Американская империя" написал: "Итоги выборов-2016 свидетельствуют о том, что политическая система испытывает серьезную внутреннюю перегрузку точно так же, как это было на выборах 1968 года. Политический конфликт 1968 года длился вплоть до 1980-х". Он и дал свой прогноз: "В 2020-х же, вне зависимости от того, будет ли Трамп переизбран президентом, царить будут безразличие и цинизм. Кризис этого десятилетия будет обусловлен весьма реальными проблемами, но при этом станет еще и кризисом веры в американский проект как таковой".





Директор ЦРУ США Уильям Бернс в выпущенной в 2019 году книге "Невидимая сила" отметил: "Если Обама, действуя с позиций просвещенного эгоизма, хотел приспособить американскую внешнюю политику к реалиям современного мира, расширить круг стран, разделяющих американские ценности и институты, то Трамп воюет с системой, которую Америка же и создала". Это реалии.





По сравнению с позитивной активностью и конструктивной ролью стран БРИКС на международной арене США отходят на периферию в процессе создания многополярного мира, одновременно совершая провокации в потенциально горячих точках, в том числе в странах Центральной Азии и Закавказья.





Что касается отношений между США и этими странами, плоды их сотрудничества действительно наблюдаются в сферах строительства гражданского общества, охраны окружающей среды, освоения экологически чистой энергетики.





Однако существовал прецедент, который стоит учитывать. Известный американский политолог Збигнев Бжезинский, описывая отказ администрации Билла Клинтона от выполнения подписанного Вашингтоном в 1998 году Киотского протокола, написал: "Это подало миру четкий сигнал: когда международные соглашения приходят в противоречие с интересами американской гегемонии и могут ущемить американский суверенитет, про приверженность США глобализации и многосторонности можно забыть". В частности, Бжезинский изложил суть американской политики.





Поэтому стоит спросить, идут ли США верной дорогой к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству со странами Центральной Азии и Закавказья? Или они просто превращают эти страны в инструмент противостояния Китаю и России.





Бжезинский также отметил, что американская глобальная гегемония управляется американской демократией. Было мнение и о том, что США достаточно мощные и они уже не воюют, а только карают, поскольку у Америки нет врагов, а есть только бунтовщики, террористы и государства-изгои. Статус этой страны колеблется между "сверхдержавой-плюс" и "сверхдержавой-минус". Сегодня уже никто не удивится, если США назовут "теряющей страной". Они теряют статус "над законом" и переживают политический, социально-идеологический и дипломатический кризисы.





На этом фоне Вашингтон и коллективный Запад разделяют мир на "своих" и "чужих". Мы также замечаем, что сегодня США делают "своих" "чужими". Давно существует мнение о том, что тандем "ЕС+РФ" опасен для США. А теперь США и Великобритания, может быть, уже окончательно разрушили связи между ЕС и Россией, используя украинскую проблему.





Вашингтон четко понимает, что развод с Украиной для России процесс крайне болезненный.





И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной", - эти слова Путин сказал еще в декабре 2019 года на неформальной встрече глав государств - участников СНГ.





Подобную позицию Путин повторил 19 декабря текущего года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ: "Их очень пугало сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами. Все время пугали: вот, злобная Россия вам угрожает".





Недавно представитель МИД России Мария Захарова отметила: "Запад неоднороден с точки зрения того, что одно дело - это Вашингтон и Лондон. А другое дело - это Европейский союз. Задачи первого, как раз и направлены если не прямо публично, то уж косвенно точно, на нанесение стратегического поражения именно сообществу ЕС".





Сильный инструмент Вашингтона и Лондона - НАТО, который Путин в интервью Оливеру Стоуну назвал "атавизмом холодной войны". В 1980-е годы американцы и европейцы устно обещали Михаилу Горбачеву не расширять НАТО. Но между обещаниями и четко сформулированными и договорно зафиксированными обязательствами - дистанция огромного размера. Когда СССР перестал существовать, ситуация, с точки зрения Запада, обнулилась. Доверие в России к словам западных лидеров было подорвано.





А сегодня между обещаниями Запада Украине и реальной поддержкой тоже есть дистанция. Вот американский конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл давно сказал, что Вашингтон в основном отправляет Украине более старое оружие из запасов. "Это означает, что значительная часть денег, выделенных конгрессом, идет непосредственно на укрепление собственной обороны Америки путем пополнения наших запасов более современными версиями этого старого оружия, которое мы передали Украине".





Это означает, что США милитаризируются. Чем больше вооружений приобретет Пентагон, тем легче Вашингтон склоняется к решению вопросов силовым путем.





Но пока американские солдаты, жалея свои жизни, не принимают участие в непосредственных боестолкновениях, вашингтонским кукловодам нужны новые марионетки, готовые умирать на театрах военных действий за деньги и по команде из Белого.





А мы скажем, что без сотрудничества с мировыми державами, такими как Россия и Китай, любые усилия США приведут к обнулению мирового порядка, который сама же Америка и создала.





И самое важное. Согласно логике Бжезинского, упадок США будет обозначать не только снижение показателей совокупной мощи глобального гегемона, но и девальвацию американской демократии.





Автор: корреспондент Медиакорпорации Китая Ван Дэлу





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