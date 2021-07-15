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Казахстанцы рассказали, что они думают о своей работе

14.07.2021 8614
Казахстанцы рассказали, что они думают о своей работе
Фото: сайт gorodrabot.kz
АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - Эксперты поисковой системы вакансий GorodRabot.kz узнали у казахстанских пользователей, что они думают о своей работе, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Опрос проходил на сайте и в соцсетях поисковой системы с 5 по 11 июля 2021 года, в опросе приняли участие 1350 жителей Казахстана.
 
54% казахстанцев признались, что любят свою работу, а 17% ответили, что ненавидят каждый рабочий день.
 
23% пожаловались на слишком низкую зарплату.
 
3% участников опроса не могут сработаться с начальником, и столько же жалуются на своих коллег.
 
Только 17% опрошенных ответили, что ненавидят свою работу. 
 

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