Казахстанцы рассказали, что они думают о своей работе

Фото: сайт gorodrabot.kz

АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - Эксперты поисковой системы вакансий GorodRabot.kz узнали у казахстанских пользователей, что они думают о своей работе, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Опрос проходил на сайте и в соцсетях поисковой системы с 5 по 11 июля 2021 года, в опросе приняли участие 1350 жителей Казахстана.

54% казахстанцев признались, что любят свою работу, а 17% ответили, что ненавидят каждый рабочий день.

23% пожаловались на слишком низкую зарплату.

3% участников опроса не могут сработаться с начальником, и столько же жалуются на своих коллег.

Только 17% опрошенных ответили, что ненавидят свою работу.

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