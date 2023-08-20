Казахстанцы смогут самостоятельно менять данные документов на портале eGov.kz
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На портале электронного правительства eGov.kz появилась возможность вносить изменения в актовые записи о рождении, перемене ФИО, заключении и расторжении брака, об усыновлении либо удочерении и о смерти, сообщается на сайте.
Новая услуга предусматривает намеренное внесение изменений в документы (не ошибочно внесенные изменения) при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. К примеру, перемена имени, фамилии и отчества.
С помощью новой услуги "Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния" можно подать заявку для внесения изменений в актовых записях и на перевыпуск документов, указав основания и прикрепив подтверждающие документы.
В каких случаях можно внести изменения в свои документы:
- при перемене фамилии, имени и отчества;
- в случае отмены решения суда об установлении отцовства;
- при поступлении заявления матери, не состоящей в браке, о внесении в запись акта о рождении ребенка сведений об отце ребенка;
- если в момент регистрации акта гражданского состояния были допущены ошибки (искажения, пропуск сведений или отдельных слов);
- при установлении в судебном порядке неправильности в записи актов гражданского состояния;
- при изменении фамилии супруга (супруги) в связи с расторжением брака или признанием брака недействительным; в связи с решением суда об отмене или о признании усыновления (удочерения) недействительным, а также признании брака недействительным;
- при изменении национальности;
- при изменении фамилии и отчества несовершеннолетнего в связи с переменой фамилий родителей и имени отца и т.д.
С полным перечнем можно ознакомиться в положении.
Многие казахстанцы не знают, что при желании в актовых записях можно внести изменения самостоятельно на eGov.kz. Этим самым вы подаете заявку также на перевыпуск свидетельства о рождении, о заключении брака и о расторжении брака с внесенными изменениями в документах. К примеру, если раньше, чтобы самому поменять фамилию, приходилось идти в ЦОНы, то сейчас это можно сделать электронно и не стоять в очередях", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.
Чтобы подать заявку для внесения изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния, необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- выбрать необходимый тип услуги;
- выбрать основания для внесения изменений;
- выбрать филиал ЦОНа выдающий свидетельство;
- указать семейное положение и источник дохода;
- указать номер и дату регистрации актовой записи, в которую необходимо внести изменения;
- указать какие изменения, исправления, дополнения необходимы для актовой записи;
- прикрепить подтверждающий документ для внесения изменений;
- произвести оплату;
- подписать запрос.
Результат услуги появится в виде уведомления в статусной странице и личном кабинете портала eGov.kz. Готовый документ необходимо забрать в ЦОНе, указанном в заявке.
Ранее сообщалось, что льготники теперь могут бесплатно получить паспорт и удостоверение личности через терминал документирования. Ранее они могли подать заявку на получение документов без оплаты госпошлины только через оператора ЦОНа.