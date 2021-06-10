Казахтелеком прокомментировал сбой в работе Интернета

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По информации пресс-службы Казахтелекома, сбой в предоставлении услуг фиксированного и мобильного Интернета был связан с оптимизацией алгоритмов работы оборудования на сети компании.
Этот процесс был связан с намерением улучшить технические параметры серверного оборудования, а также с расширением сетевой ёмкости", - сказано в сообщении компании.
Напомним, сегодня, около 11.00, казахстанские пользователи Интернета стали жаловаться на перебои в работе сети.
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