Казахтелеком прокомментировал сбой в работе Интернета

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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - В АО "Казахтелеком" объяснили, что причиной сбоя работы Интернета стали работы на техузлах в Нур-Султане и Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы Казахтелекома, сбой в предоставлении услуг фиксированного и мобильного Интернета был связан с оптимизацией алгоритмов работы оборудования на сети компании.

Этот процесс был связан с намерением улучшить технические параметры серверного оборудования, а также с расширением сетевой ёмкости", - сказано в сообщении компании.





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