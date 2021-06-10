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Казахтелеком прокомментировал сбой в работе Интернета

09.06.2021 9748
Казахтелеком прокомментировал сбой в работе Интернета
Фото: mk.ru
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - В АО "Казахтелеком" объяснили, что причиной сбоя работы Интернета стали работы на техузлах в Нур-Султане и Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы Казахтелекома, сбой в предоставлении услуг фиксированного и мобильного Интернета был связан с оптимизацией алгоритмов работы оборудования на сети компании. 
 

Этот процесс был связан с намерением улучшить технические параметры серверного оборудования, а также с расширением сетевой ёмкости", - сказано в сообщении компании.


Напомним, сегодня, около 11.00, казахстанские пользователи Интернета стали жаловаться на перебои в работе сети
 

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