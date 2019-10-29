Kazakh Tourism возглавил бывший директор "Шымбулака"

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Бывший директор горнолыжного курорта "Шымбулак" Ержан Еркинбаев назначен на должность исполняющего обязанности председателя правления нацкомпании Kazakh Tourism, передает Kazakhstan Today.

Мне предложили эту должность, и я решил попробовать. Думаю, что смогу сделать много хорошего для развития туризма нашей красивой страны! На "Шымбулаке" осталась моя опытная команда, поэтому я не переживаю за развитие курорта", - сказал Еркинбаев порталу inAlmaty.kz .

Еркинбаев занимал должность генерального директора "Шымбулака" с 2009 года. В 2013 году он также возглавил каток "Медеу". После череды скандалов в Алматинском зоопарке, в 2016 году Ержана Еркинбаева назначили директором этого учреждения. Под его руководством начались работы по улучшению условий содержания животных. В 2018 году он покинул этот пост и снова вернулся на "Шымбулак". Kazakh Tourism до Еркинбаева возглавлял Уркен Бисакаев , он назначен вице-министром культуры и спорта РК.

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