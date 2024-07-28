Kazakhstan Today получило права на интернет-трансляцию телеканала CGTN

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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал, как переход на единый часовой пояс может отразиться на здоровье казахстанцев.





У нас есть внутренние… Назовем это часы, то есть многие биологические процессы, в том числе и если мы говорим про гормоны. Выработка гормонов, построена таким образом, что есть определенные циклы", - заявил Денис Лебедев в интервью членам экспертного совета по петиции за возвращение единого часового пояса.





По его словам, цикл обычно укладывается в 24 часа.





Процессы сна, бодрствования и другие факторы влияют на процесс выработки гормонов, соответственно, на регуляцию различных процессов организма", - заявил врач.





Эксперт подчеркнул, что, безусловно, внешние факторы, такие как освещенность, являются модифицирующими для "внутренних часов", в том числе для выработки гормонов.





По словам эндокринолога, многие гормоны находятся под регуляцией нервной системы, в частности гипоталамуса, который управляет гипофизом, гипофиз - надпочечники.





Тот же гипоталамус, который управляет эндокринной системой, получает информацию от в том числе палочек и колбочек, которые улавливают свет, соответственно, освещенность является тем фактором, который на все эти процессы может влиять, и когда у людей за долгие годы жизни в определенных условиях эти процессы адаптировались под одни условия и под одну освещенность, а потом они меняются… Безусловно, это может вызывать дезадаптацию в организме, нарушения секреции тех или иных гормонов, того же кортизола например, и это негативно может отражаться на самочувствии", - сообщил Денис Лебедев.





Он подчеркнул, что недосып, нарушение циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект.





В краткосрочной перспективе - в плане каких-то неспецифических симптомом в виде слабости, утомляемости, снижения концентрации внимания (...) В долгосрочной перспективе, если эти процессы не восстанавливаются, у части людей не всегда эта адаптация происходит и есть некоторая вероятность того, что она может не произойти. Во всяком случае, у отдельных людей. В такой ситуации, конечно, повышаются риски развития хронических заболеваний. Есть довольно много исследований в отношении того, как нарушение сна влияет на различные заболевания и их вероятность развития, в том числе сахарного диабета и не только его", - добавил эксперт.





Напомним, первого марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Петиция о возвращении старого часового пояса собрала уже более 50 тысяч подписей и принята к официальному рассмотрению. В интервью агентству Kazinform активист Болат Нуркожаев, который одним из первых выступил с инициативой изменить часовой пояс Кызылорды, а впоследствии и всего Казахстана, рассказал, в чем была необходимость переводить всю страну на единый часовой пояс.





Между тем, петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей. Министерство торговли и интеграции приняло ее к рассмотрению.





Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов этой весной. Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.





Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.





Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".