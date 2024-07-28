27.07.2024, 18:37 21886

Kazakhstan Today получило права на интернет-трансляцию телеканала CGTN

Стороны отметили актуальность и важность проекта, его роль в развитии культурных международных контактов Большой Евразии
Kazakhstan Today получило права на интернет-трансляцию телеканала CGTN
Алматы. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня информационное агентство Kazakhstan Today получило права на интернет-трансляцию телеканала China Global Television Network на русском языке, которую можно будет увидеть на сайте Kazakhstan Today, сообщает корреспондент агентства.

Телеканал CGTN - великолепный источник информации о культурной, экономической и социальной жизни КНР, который показывает удивительной красоты и разнообразия природные ландшафты Китая. Кроме того, телеканал знакомит с великой культурой китайского народа: традиционными искусствами, ремеслами, промыслами, знаменитой китайской кухней, показывает фильмы об отношениях современного общества республики. Уверен, что уникальная возможность увидеть телеканал CGTN позволит казахстанцам расширить свои представления о Китае и будет способствовать развитию дружбы, сотрудничества и взаимопонимания народов двух стран", - отметил в ходе церемонии подписания документа руководитель Kazakhstan Today Тимур Куватов.


С китайской стороны документ подписал директор Бюро международного коммуникационного планирования CMG господин Тэн Юн Пин.

Стороны отметили актуальность и важность проекта, его роль в развитии культурных международных контактов Большой Евразии.

На встрече также присутствовали главный бухгалтер China Media Group господин Донг Вэйминь, директор департамента Международного коммуникационного планирования CMG госпожа Ван Сянсян, заместитель директора департамента телеканалов и распространения контента в Азии, Северной Америке и Океании Бюро международного коммуникационного планирования CMG госпожа Цзян Шуай, корреспондент CMG в Астане господин Чжан Юяо, руководитель проекта отдела телевизионных каналов и распространения контента в Азии, Северной Америке и Океании Бюро международного коммуникационного планирования CMG господин Ван Мэншу. Со стороны информагентства Kazakhstan Today на мероприятии присутствовала рабочая группа интернет-телевидения: веб-редактор информационного агентства Екатерина Пьянова, главный специалист по системному администрированию и интернет-вещанию Игорь Екимов, продюсер видеопроектов информагентства журналист Эрик Куватов и редактор китайской страницы сайта Kazakhstan Today Виолетта Зассеева.

Напомним, в начале июля в рамках визита лидера КНР Си Цзиньпина в Казахстан был подписан ряд важных документов. В том числе меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения Китайской Народной Республики в области радиовещания и телевидения и меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая.

Также в ходе переговоров с главой КНР президент Казахстана высоко оценил состояние казахско-китайского сотрудничества, которое поступательно развивается по всем направлениям.

Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) - это международная медиаорганизация, цель которой предоставлять глобальной аудитории точную и своевременную информацию, а также различные аудиовизуальные услуги, способствуя общению и взаимопониманию между Китаем и миром, расширяя культурный обмен, взаимодоверие и сотрудничество между Китаем и другими странами.
 
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Теги:ПодписаниеДокументKazakhstan TodayCGTN

новости по теме

27.07.2024, 19:20 19871

Эндокринолог рассказал, как переход на единый часовой пояс может отразиться на здоровье казахстанцев

Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт
Эндокринолог рассказал, как переход на единый часовой пояс может отразиться на здоровье казахстанцев
Фото: Depositphotos
Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал, как переход на единый часовой пояс может отразиться на здоровье казахстанцев.

У нас есть внутренние… Назовем это часы, то есть многие биологические процессы, в том числе и если мы говорим про гормоны. Выработка гормонов, построена таким образом, что есть определенные циклы", - заявил Денис Лебедев в интервью членам экспертного совета по петиции за возвращение единого часового пояса.


По его словам, цикл обычно укладывается в 24 часа.

Процессы сна, бодрствования и другие факторы влияют на процесс выработки гормонов, соответственно, на регуляцию различных процессов организма", - заявил врач.


Эксперт подчеркнул, что, безусловно, внешние факторы, такие как освещенность, являются модифицирующими для "внутренних часов", в том числе для выработки гормонов.

По словам эндокринолога, многие гормоны находятся под регуляцией нервной системы, в частности гипоталамуса, который управляет гипофизом, гипофиз - надпочечники.

Тот же гипоталамус, который управляет эндокринной системой, получает информацию от в том числе палочек и колбочек, которые улавливают свет, соответственно, освещенность является тем фактором, который на все эти процессы может влиять, и когда у людей за долгие годы жизни в определенных условиях эти процессы адаптировались под одни условия и под одну освещенность, а потом они меняются… Безусловно, это может вызывать дезадаптацию в организме, нарушения секреции тех или иных гормонов, того же кортизола например, и это негативно может отражаться на самочувствии", - сообщил Денис Лебедев.


Он подчеркнул, что недосып, нарушение циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект.

В краткосрочной перспективе - в плане каких-то неспецифических симптомом в виде слабости, утомляемости, снижения концентрации внимания (...) В долгосрочной перспективе, если эти процессы не восстанавливаются, у части людей не всегда эта адаптация происходит и есть некоторая вероятность того, что она может не произойти. Во всяком случае, у отдельных людей. В такой ситуации, конечно, повышаются риски развития хронических заболеваний. Есть довольно много исследований в отношении того, как нарушение сна влияет на различные заболевания и их вероятность развития, в том числе сахарного диабета и не только его", - добавил эксперт.


Напомним, первого марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Петиция о возвращении старого часового пояса собрала уже более 50 тысяч подписей и принята к официальному рассмотрению. В интервью агентству Kazinform активист Болат Нуркожаев, который одним из первых выступил с инициативой изменить часовой пояс Кызылорды, а впоследствии и всего Казахстана, рассказал, в чем была необходимость переводить всю страну на единый часовой пояс.

Между тем, петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей. Министерство торговли и интеграции приняло ее к рассмотрению.

Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов этой весной. Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.

Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.

Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
 
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Теги:Здоровьевлияниечасовой пояс
26.07.2024, 18:35 78831

В алматинском аэропорту посторонний попал на борт самолета

В алматинском аэропорту посторонний попал на борт самолета
Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В алматинском аэропорту посторонний попал на борт самолета, в результате чего рейс Алматы - Астана был задержан на более чем два часа, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании Air Astana.

Рейс KC995 из Алматы в Астану задержан на 2 часа 10 минут из-за повторного досмотра. Задержка вызвана тем, что на борту оказался пассажир с рейса KC641, также направлявшегося в Астану", - проинформировали в авиакомпании.


Ранее сообщалось, что за нарушение прав пассажиров оштрафовали казахстанские авиакомпании.
 
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Теги:ЗадержаниеРейсАлматы
26.07.2024, 18:11 77056

Руководитель федерации тхэквондо опроверг свое высказывание в соответствии с решением суда

Руководитель федерации тхэквондо опроверг свое высказывание в соответствии с решением суда
Фото: из архива Нурлана Абенова
Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель общественного объединения "Федерация традиционного тхэквондо-до ITF города Астаны" Нурлан Абенов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре информационного агентства Kazakhstan Today, опроверг одно из своих заявлений в отношении руководителя общественного объединения "Национальная спортивная федерация тхэквондо-до ITF" Айдоса Аманжолова, тем самым выполнив судебное обязательство, передает корреспондент агентства.


В соответствии с вышеуказанным решением я, Абенов Нурлан Жанбырбаевич, делаю опровержение сведений, не соответствующих действительности, путем проведения настоящей пресс-конференции, а именно признаю не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Аманжолова Айдоса Токтасыновича следующие сведения", - заявил Абенов на пресс-конференции.


В ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре информационного агентства Kazakhstan Today, Нурлан Абенов сделал опровержение ранее сказанных им слов, которые межрайонный суд по гражданским делам Астаны признал не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Айдоса Аманжолова.

Напомним, 19 августа 2022 года на пресс-конференции "Спортивные распри, что происходит с тхэквондо в Казахстане", посвященной конфликту между руководителями объединений казахстанских федераций тхэквондо, Нурлан Абенов заявил, что "со стороны Айдоса Аманжолова идет подлог понятий и документации". Суд обязал Абенова опровергнуть это высказывание.
 
25.07.2024, 16:09 170686

Хищение посылок и денег: грубые нарушения выявила прокурорская проверка Казпочты

К дисциплинарной ответственности привлечено 48 сотрудников, к административной - 20
Хищение посылок и денег: грубые нарушения выявила прокурорская проверка Казпочты
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Многочисленные нарушения выявила проверка деятельности АО "Казпочта" на предмет соблюдения требований Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (АППК), а также достоверности статистического отчета, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

По данным ГП, в ходе проверки выявлено более 10 тыс. фактов нерегистрации обращений, 2 тыс. фактов искажения государственной правовой статистики, 249 фактов несвоевременной регистрации обращений, 94 факта нарушения сроков рассмотрения обращений и другие недостатки.

Выявлены факты краж чужого имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы, тем самым указанные уголовные правонарушения остались без учета и принятия процессуального решения (...) три факта хищения посылок, направленных через филиалы АО "Казпочта", а также факт хищения денежных средств, принятых для уплаты коммунальных услуг, зарегистрированы в ЕРДР", - рассказали в ведомстве.


Кроме того, установлено, что используемые АО "Казпочта" правовые акты, регламентирующие порядок документирования, использования системы электронного документооборота, не соответствовали требованиям АППК.

По результатам проверок внесено 21 представление об устранении нарушений законности, возбуждено 20 административных производств. К дисциплинарной ответственности привлечено 48 сотрудников, к административной - 20.

Напомним, кассиры Казпочты подозреваются в хищении 84 млн тенге в Алматинской области.
 
24.07.2024, 18:10 250721

Почему казахстанцам хотят запретить лечить зубы на пенсионные деньги

Зарегистрированы случаи нецелевого вывода средств из ЕНПФ при использовании их на стоматологические услуги
Почему казахстанцам хотят запретить лечить зубы на пенсионные деньги
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан объяснили, почему жителям страны планируют запретить лечить зубы на пенсионные деньги.

По информации АО "Отбасы банк", уполномоченного оператора по единовременным пенсионным выплатам, зарегистрированы случаи нецелевого вывода средств из Единого накопительного пенсионного фонда при использовании их на стоматологические услуги. По данным банка, в ходе проведенных им служебных проверок обнаружены факты использования подложных документов и неоказания фактических медицинских услуг", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что в связи с этим Министерством здравоохранения Казахстана разработан соответствующий проект приказа.

Приказом предусматривается временное приостановление использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов сроком на шесть месяцев - с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В течение этого времени уполномоченный оператор по единовременным пенсионным выплатам намерен провести соответствующую работу по недопущению нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг", - добавили в ведомстве.


Напомним, правила использования пенсионных накоплений на лечение намерены изменить в Казахстане.
 
24.07.2024, 15:37 261651

В Алматы ввели новые требования для детских площадок и автостоянок

Запрещается внутри кварталов и дворов самовольно устанавливать конструкции на проездах, а также парковать машины на тротуарах, газонах и детских площадках
В Алматы ввели новые требования для детских площадок и автостоянок
Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы утвердили новые правила благоустройства, которые касаются содержания детских и спортивных площадок, а также автостоянок, сообщает пресс-служба акима Алматы.  

Площадки обязаны поддерживать в технически исправном состоянии и регулярно убирать, включая снег зимой. Красить следует не реже одного раза в год. Детские площадки должны быть изолированы от пешеходных потоков, стоянок и проездов, чтобы обеспечить безопасность. При реконструкции не допускать торчащих корней или нависающих веток, остатков старого, срезанного оборудования, металлических перемычек", - рассказали в акимате мегаполиса.


Также новые нормы коснулись и автостоянок. Правила требуют установки барьеров для предотвращения парковки на газонах. Также запрещается внутри кварталов и дворов самовольно устанавливать конструкции на проездах, а также парковать машины на тротуарах, газонах и детских площадках.

Напомним, в Алматы изменили правила благоустройства частного сектора.
 
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Теги:ТребованияПарковкаПлощадки
24.07.2024, 12:45 266801

В Казахстане сократился объем услуг казино и букмекеров

Более 90% всего объема услуг было оказано в Алматинской области
В Казахстане сократился объем услуг казино и букмекеров
Фото: Pexels.com
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан сократился объем услуг по организации азартных игр и заключению пари.

Услуги по организации азартных игр и заключению пари за первый квартал текущего года достигли 112,1 млрд тенге - на 9,4% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2023-го. При этом ИФО составил 97%: это показывает, что в реальном выражении в секторе наблюдается сокращение объема услуг на 3%", - сообщает finprom.kz.


По данным аналитиков, 90,6% всего объема услуг было оказано в Алматинской области: 101,6 млрд тенге, годовой рост - на 13,8%.

Далее расположилась Акмолинская область: 10,5 млрд тенге. Незначительные объемы услуг были зафиксированы еще в ряде областей - Павлодарской, Улытауской, а также Жамбылской и Жетысуской", - отметили они.


Между тем за январь-июнь 2024 года в РК зарегистрировали 51 административное правонарушение, связанное с игорным бизнесом.


В том числе нарушения законодательства РК о лотереях и лотерейной деятельности составили 35 случаев, незаконное участие, вовлечение или допуск к азартным играм - 12 случаев, нарушения законодательства об игорном бизнесе - 4 случая. Постановления о привлечении к административной ответственности были вынесены 15 казахстанцам, против 7 человек в первом полугодии прошлого года", - добавили в аналитики.


Ранее президент Казахстана подписал закон об ограничении азартных игр.
 
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Теги:УслугиРККазино
24.07.2024, 10:22 264786

МВД объявило в розыск подозреваемых в хищениях из Qarmet

Разыскиваются двое граждан
МВД объявило в розыск подозреваемых в хищениях из Qarmet
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел по подозрению в совершении хищений из АО "Qarmet" разыскиваются двое граждан. Об этом сообщается на официальном канале министерства в Telegram.

По уголовному делу, зарегистрированному по факту мошенничества, совершенного преступной группой в особо крупном размере (статья 190, часть 4, УК), разыскиваются:

Ахметжанов Мирас Калымбекович, 1987 года рождения, уроженец области Абай, ранее судим за кражу. Мера пресечения "содержание под стражей";

Чижевский Андрей Александрович, 1987 года рождения, уроженец Костанайской области. Мера пресечения "содержание под стражей".

При наличии информации о местонахождении разыскиваемых лиц просим сообщить в департамент по борьбе с организованной преступностью МВД по адресу: Астана, проспект Тәуелсіздік, 1... Анонимность гарантирована", - говорится в сообщении.

 
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Теги:МВДрозыск

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