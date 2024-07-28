Kazakhstan Today получило права на интернет-трансляцию телеканала CGTN
Алматы. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня информационное агентство Kazakhstan Today получило права на интернет-трансляцию телеканала China Global Television Network на русском языке, которую можно будет увидеть на сайте Kazakhstan Today, сообщает корреспондент агентства.
Телеканал CGTN - великолепный источник информации о культурной, экономической и социальной жизни КНР, который показывает удивительной красоты и разнообразия природные ландшафты Китая. Кроме того, телеканал знакомит с великой культурой китайского народа: традиционными искусствами, ремеслами, промыслами, знаменитой китайской кухней, показывает фильмы об отношениях современного общества республики. Уверен, что уникальная возможность увидеть телеканал CGTN позволит казахстанцам расширить свои представления о Китае и будет способствовать развитию дружбы, сотрудничества и взаимопонимания народов двух стран", - отметил в ходе церемонии подписания документа руководитель Kazakhstan Today Тимур Куватов.
С китайской стороны документ подписал директор Бюро международного коммуникационного планирования CMG господин Тэн Юн Пин.
Стороны отметили актуальность и важность проекта, его роль в развитии культурных международных контактов Большой Евразии.
На встрече также присутствовали главный бухгалтер China Media Group господин Донг Вэйминь, директор департамента Международного коммуникационного планирования CMG госпожа Ван Сянсян, заместитель директора департамента телеканалов и распространения контента в Азии, Северной Америке и Океании Бюро международного коммуникационного планирования CMG госпожа Цзян Шуай, корреспондент CMG в Астане господин Чжан Юяо, руководитель проекта отдела телевизионных каналов и распространения контента в Азии, Северной Америке и Океании Бюро международного коммуникационного планирования CMG господин Ван Мэншу. Со стороны информагентства Kazakhstan Today на мероприятии присутствовала рабочая группа интернет-телевидения: веб-редактор информационного агентства Екатерина Пьянова, главный специалист по системному администрированию и интернет-вещанию Игорь Екимов, продюсер видеопроектов информагентства журналист Эрик Куватов и редактор китайской страницы сайта Kazakhstan Today Виолетта Зассеева.
Напомним, в начале июля в рамках визита лидера КНР Си Цзиньпина в Казахстан был подписан ряд важных документов. В том числе меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения Китайской Народной Республики в области радиовещания и телевидения и меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая.
Также в ходе переговоров с главой КНР президент Казахстана высоко оценил состояние казахско-китайского сотрудничества, которое поступательно развивается по всем направлениям.
Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) - это международная медиаорганизация, цель которой предоставлять глобальной аудитории точную и своевременную информацию, а также различные аудиовизуальные услуги, способствуя общению и взаимопониманию между Китаем и миром, расширяя культурный обмен, взаимодоверие и сотрудничество между Китаем и другими странами.