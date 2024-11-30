29.11.2024, 14:19 64911
Информагентство Kazakhstan Today запустило Telegram-бот для обращений читателей
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today запустило Telegram-бот для обращений читателей, передает корреспондент агентства.
Теперь читатели с помощью Telegram-бота смогут отправить в редакцию фото или видео интересных мест, событий, а также информацию о различных происшествиях в Казахстане. Основным преимуществом бота является простота и скорость использования.
Самые важные и интересные материалы будут опубликованы на сайте Kazakhstan Today.
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30.11.2024, 16:45 9326
Стало известно, когда начнется суд по делу о переходе на единый часовой пояс
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Восточно-Казахстанской области Серикжан Ахметжанов подал в суд на правительство из-за перевода времени на час назад. Суд по этому делу стартует 12 декабря, сообщает Atameken Business.
Они, видимо, пришли к этому процессу, что "мы уже это прошли на петиции, мы то же самое сделаем и в суде". Но они не учли тот момент, что в суде работают совсем другие правила. Во-первых, у нас по Конституции все равны перед судом и законом. Неважно, ты - министерство, либо комитет, либо даже правительство. Для суда что я, что правительство - одинаково", - говорит истец.
По его мнению, решение кабмина - это дискриминация по отношению к жителям Восточного Казахстана. Как стало известно в ходе подготовительного слушания, правительство будут представлять сотрудники Комитета техрегулирования и метрологии Министерства торговли. Было заметно, что они не часто сталкиваются с судами, поэтому и не были готовы к слушаниям, пишет издание.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов. В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент, однако она не прошла модерацию.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
Правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковал игнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса.
Мнение о переводе времени на час назад также высказала известная юрист Анна Чернова, предположив, что часовые пояса Казахстана были объединены не во благо общества, а для удобства чиновников.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и выросло количество брака.
Политический деятель, экономист и энергетик Петр Своик в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал, что перевод времени на час назад сыграл значимую роль в росте тарифов на электроэнергию.
29.11.2024, 17:30 53996
В ОДКБ обсудили оснащение коллективных сил современными образцами вооружения и спецтехники
Были обсуждены результаты проведения специального учения "Эшелон-2024"
Фото: ОДКБ
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Москва. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании рабочей группы при Совете министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам материально-технического обеспечения войск организации обсудили оснащение коллективных сил современными образцами вооружения и спецтехники, сообщает пресс-служба ОДКБ.
Члены рабочей группы рассмотрели вопросы военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности, механизмы взаимодействия при оснащении группировок войск ОДКБ современными образцами вооружения, военной и специальной техники, актуальные вопросы тылового и технического обеспечения при оказании помощи государству - члену ОДКБ в рамках реагирования на кризисную ситуацию, а также направления исследований в области тылового и технического обеспечения группировок войск ОДКБ", - проинформировали в пресс-службе.
Также в ходе заседания были обсуждены результаты проведения специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024".
Было отмечено, что впервые в горных условиях на маршрутах следования колонн были развернуты пункты питания и обогрева личного состава, практически отрабатывались действия дозаправки техники и оказания технической помощи. Также были успешно отработаны вопросы транспортировки и доставки материальных средств комбинированным способом с использованием воздушного, автомобильного и вьючного транспорта", - добавили в организации.
Уточняется, что очередное заседание рабочей группы планируется провести в Республике Беларусь в период проведения специального учения "Эшелон-2025".
29.11.2024, 12:35 70011
Казахское искусство впервые было представлено на всемирно известных арт-площадках - Балаева
Министерство также разработало пакет мер поддержки креативных индустрий
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации РК Аида Балаева доложила президенту о работе ведомства за 2024 год, сообщает Акорда.
В частности, министр рассказала об осуществленных министерством в 2024 году мерах в сферах культуры, информации, гражданского общества, религии, межэтнических отношений, молодежной политики и креативных индустрий, семейно-демографической сферы, архивов и библиотечного дела, а также о планах ведомства на 2025 год, сообщает Акорда.
По словам Балаевой, в этом году казахское искусство впервые было представлено на всемирно известных арт-площадках: Венецианской биеннале, Музее азиатских искусств Гиме. Издательская продукция Казахстана была продемонстрирована на крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарке.
Важным проектом с точки зрения продвижения истории, культуры и традиций страны стал запуск информационно-просветительской платформы Qazaq сulture на восьми языках. Также ярким культурно-массовым событием стали церемонии открытия и закрытия V Всемирных игр кочевников в Астане", - сообщила Балаева.
Она также доложила о работе министерства в сфере законотворчества. В 2024 году в Казахстане был принят новый закон о СМИ, направленный на повышение статуса журналиста. В парламенте рассматриваются поправки в законодательство, направленные на обеспечение прямого финансирования киностудии "Казахфильм".
Также министр проинформировала главу государства о поддержке развития волонтерского движения.
По сравнению с 2022 годом количество активных добровольцев увеличилось до 240 тыс. человек. Ежегодно реализуются более 50 волонтерских проектов, 7 казахстанских волонтеров направлены в структуры ООН", - рассказала глава ведомства.
Министерство также разработало пакет мер поддержки креативных индустрий, который включает создание фонда креативных индустрий, расширение компетенций центральных и местных исполнительных органов. Введен специальный налоговый режим для субъектов креативной индустрии. С начала года в стране открыты 10 креативных центров и хабов.
Президент поручил взять на особый контроль ход подготовки к таким юбилейным датам и знаковым событиям следующего года, как 30-летие Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Съезд лидеров мировых и традиционных религий.
29.11.2024, 08:45 77721
В аэропорту Алматы прибывшие авиакомпанией "Скат" 1704 из Астаны пассажиры час ждали свой багаж Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В редакцию агентства с жалобами на длительную задержку выдачи багажа и плохой сервис в аэропорту Алматы обратились пассажиры, прибывшие рейсом авиакомпании "Скат" 1704 из Астаны в Алматы, передает корреспондент агентства.
Они сообщили, что "час ожидали появление своего багажа".
В очередной раз стало очевидно, что это худший в стране и в мире аэропорт по уровню сервиса и отношению к пассажирам", - сообщили ожидавшие свой багаж глубокой ночью люди.
Редакция агентства запросила комментарий в аэропорту Алматы.
Дополнено 29.11.2024, 14.37
В пресс-службе алматинского аэропорта журналисту Kazakhstan Today сообщили, что рейс DV1704 прибыл в 00.27, а колодки были установлены в 00.37.
Выдача первого багажа началась в 01.12, а последнего - в 01.15. Задержка в выдаче первого багажа была обусловлена тем, что рейс DV1704 прибыл позже запланированного времени и обслуживался в порядке очереди. При этом процесс выдачи последнего багажа был завершен в установленные регламентом сроки", - отметили в аэропорту.
28.11.2024, 17:30 107261
Оскорбляют память о погибших - в ОДКБ осудили переписывание истории Второй мировой войны
В организации считают категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Организации Договора о коллективной безопасности осудили любые действия по переписыванию истории, пересмотру исторического значения Победы в Великой Отечественной войне.
Наш священный долг как победивших нацизм государств - сохранить для нынешних и будущих поколений правду об общей борьбе за освобождение мира от нацизма, не допустить рецидивов идеологии ненависти, экстремизма, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве и других бесчеловечных деяний. Категорически отвергаем и осуждаем любые действия по переписыванию истории, пересмотру исторического значения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, искажению итогов Второй мировой войны, включая попытки возложить равную ответственность за ее развязывание на нацистских преступников и страны Антигитлеровской коалиции", - сообщается в заявления Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, опубликованном на сайте кремля.
Подчеркивается, что подобные усилия деструктивны и кощунственны, оскорбляют память о погибших и переживших все ужасы войны.
Акцентируем важность итогов Нюрнбергского процесса, признавшего преступными нацистские организации, включая руководящий состав НСДАП, СД, СС и гестапо, участвовавших в агрессивной войне и беспрецедентных по масштабу и характеру преступлениях против мирных граждан", - говорится в документе.
Также в заявлении отмечается, что установленные в приговоре международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.
Считаем категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, переименования улиц, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого и неонацизма. Отвергаем циничные попытки объявить представителей нацистских и сотрудничавших с ними организаций участниками национально-освободительных движений", - сообщается в тексте документа.
С полным текстом заявления можно ознакомится по ссылке.
Напомним, по итогам сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности был подписан ряд важных документов.
28.11.2024, 12:04 115141
Год казахстанского туризма в Китае: поток посетителей из КНР вырос на 50%
Количество поездок казахстанцев в Китай увеличилось на 31%
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Поток посетителей из Китайской Народной Республики в Республику Казахстан вырос на 50%, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
Количество поездок казахстанцев в Китай увеличилось на 31%, а поток гостей из КНР в Казахстан вырос на 50%. За 10 месяцев 2024 года нашу страну посетили 550 тысяч человек, тогда как за весь 2023 год этот показатель составил 367 тысяч. Это свидетельствует о растущем интересе к нашим странам и эффективности реализованных в рамках Года туризма проектов", - проинформировали в министерстве.
Сообщается, что в этом году проведены дни туризма городов и регионов Казахстана, а также тематические недели, посвященные различным видам туризма, в Пекине, Сиане, Шанхае, Гонконге и Урумчи.
Казахстан был представлен на четырех международных туристических выставках - COTTM, ITB China, ITE Hong Kong. Также организованы крупные концерты в провинциях Шаньдун и Хэбэй. На выставках "Золотой человек" и "Великая степь" были представлены экспонаты из фонда Национального музея РК", - добавили в ведомстве.
Напомним, 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае.
27.11.2024, 18:30 136131
В Астану прибывают высокопоставленные гости для участия в саммите ОДКБ
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астану прибывают высокопоставленные гости для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, передает корреспондент агентства.
В частности, с рабочим визитом в Казахстан прибыл президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба лидера страны.
В Астане 28 ноября глава белорусского государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидеры стран обменяются мнениями о международной и региональной ситуации, ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ, обсудят итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности", - заявили в пресс-службе.
Уточняется, что по итогам саммита стороны планируют подписать ряд документов. В их числе заявление в связи с предстоящей 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Также для участия в совместных заседаниях Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и сессии Совета коллективной безопасности в Астану прибыл секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, сегодня Путин с государственным визитом прибыл в Казахстан.
27.11.2024, 17:02 134406
Исследование: Сокращение дневного времени может повлиять на рост преступности
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская исследовательница Дарина Жунусова изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность.
Исследование в Чили показало, что сокращение дневного времени между 19.00 и 21.00 увеличивает преступность на 20%", - написала Жунусова в Instagram, ссылаясь на данные исследований, проведенных в данной стране.
Она уточнила, в Чили действует система сезонного перевода часов, чтобы максимально использовать естественное освещение. Исследование показало, что перевод часов осенью, когда сокращают светлые часы вечером, увеличивает преступность на 17-20%, а весной, напротив, снижает ее. Ученые связывают это с тем, что преступники предпочитают действовать в темное время суток.
Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане. Перевод часов затронул 80% населения страны.
Теперь в некоторых регионах население теряет светлые саамы вечером, включая ключевой период между 19.00 и 21.00 (…) Это может сделать такие регионы более уязвимыми с точки зрения уличной безопасности", - подчеркнула Жунусова.
Она отметила, что власти Казахстана любят ставить в пример Китай, где действует единый часовой пояс, но при этом она отмечает, что 94% населения КНР сосредоточены в восточной части страны, где пекинское время максимально точно соответствует естественному световому режиму. Тогда как Казахстан географически расположен в четырех часовых поясах и население распределено более равномерно, чем в Китае.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нурхожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?