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Казпочта опровергла информацию о продаже базы данных клиентов

13.06.2022, 16:19 23561
Казпочта опровергла информацию о продаже базы данных клиентов
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - В АО "Казпочта" опровергли информацию о том, что база данных клиентов доступна в интернете, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Физическое лицо, разместившее объявление на хакерском форуме о доступе к серверу бэкапа баз данных АО "Казпочта", неоднократно обращалось в компанию с целью шантажа, предлагая выкупить информацию за несколько тысяч долларов", - сообщили в пресс-службе "Казпочты".

 
Там подчеркнули, что информацию годичной давности шантажист получил со стороннего сервера. Утечки с серверов Казпочты не происходило.
 

АО "Казпочта" ранее, до публикации данного объявления, была передана информация в правоохранительные органы, Комитет национальной безопасности. Специалисты по информационной безопасности не подтвердили факт наличия персональных данных клиентов Казпочты. Данный вопрос прорабатывается АО "Казпочта" совместно с правоохранительными органами для привлечения к ответственности физического лица", - добавили в пресс-службе. 

 
Ранее Центр анализа и расследования кибератак сообщил, что на одном из хакерских форумов выставлен на продажу доступ к серверу бэкапа баз данных Казпочты.
 

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В нацпарке "Алтын-Эмель" горные козлы попали в объектив фотоловушки

14.06.2022, 19:38 201
КОНАЕВ. 14 ИЮНЯ - Пресс-служба государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" опубликовала видео с горным козлами на водопое в горах Матай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сибирский горный козел издревле населяет горы Шолак, Дегерес и Матай национального парка, его численность в 2021 году составила 2800 более", - говорится в подписи к видео.

 
На видео заснято стадо из крупных самцов горного козла с так называемыми трофейными рогами длиной более метра.
 
 

В Алматы по требованию акима закрыли незаконный карьер

14.06.2022, 17:46 5916
В Алматы по требованию акима закрыли незаконный карьер
АЛМАТЫ. 14 ИЮНЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев в ответ на просьбу жителей Наурызбайского района приказал закрыть незаконный карьер на территории Карасайcкого района из-за его непосредственной близости к жилым домам, постоянного шума и пыли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам жителей, расстояние между карьером и жилыми домами всего 10-15 метров, притом что по закону о недропользовании карьер должен находиться на расстоянии не менее 500 метров от жилых районов.
 
На встрече с акимом они попросили отозвать лицензию у разработчиков карьера. Разобраться с этим вопросом Досаев поручил акиму Наурызбайского района.
 

В результате проверки выяснилось, что акиматами Алматы и Карасайского района Алматинской области земельные участки для разработки карьеров были предоставлены без соответствующего отступа от карьера с игнорированием санитарной защитной зоны. После обращения жителей к акиму города ситуация разрешилась. Были подтверждены нарушения требований действующего законодательства", - сообщили в акимате. 

 
Разработкой карьера на границе с Наурызбайским районом занимались три фирмы. В настоящее время работа двух из них прекращена и находится на стадии ликвидации. По третьей компании работы приостановлены.
 

В Павлодаре руководители бесплатных секций пожаловались на сокращение госфинансирования

14.06.2022, 15:55 7576
В Павлодаре руководители бесплатных секций пожаловались на сокращение госфинансирования
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 14 ИЮНЯ - Руководители детских кружков Павлодара записали видеообращение к руководству области, в котором пожаловались на сокращение госфинансирования программы "Арт-спорт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По их словам, 20 июня будет обсуждаться сокращение финансирования этой программы, что может привести к ее закрытию, сообщает Pavlodarnews.kz
 

На сегодняшний день программа приостановлена, с 10 марта дети лишены возможности записаться на бесплатный кружок. Программа "Арт-спорт" нацелена на развитие массового спорта. Но не у всех родителей есть возможность попасть к нам за свой счет. Поэтому хотелось бы знать, когда в нашей области возобновится бюджетное финансирование "Арт-спорта". Потому что каждый день нас спрашивают родители: когда у вас будет место? Место есть, но денег из бюджета нет - вот такая проблема", - говорят руководители арт-кружков. 

 
По их словам, на встрече с руководителями управлений культуры и спорта они не получили ответы на свои вопросы. Поэтому составили письмо на имя акима Павлодарской области.
 
Обращение прокомментировали в областном управлении физкультуры и спорта. Там отметили, что в этом году программой подушевого финансирования дополнительно охватили 14 тысяч детей для занятий спортом.
 

Финансирование по Павлодарской области имеется, данную программу закрывать не планируют. Сегодня Министерство культуры и спорта рассматривает вопрос корректировки некоторых требований этой программы", - сообщили в управлении. 

 
Напомним, программа была внедрена в РК с 1 мая прошлого года, чтобы обеспечить детям доступные занятия спортом и творчеством. "Арт-спорт" предполагает подушевое финансирование детских спортивных секций. Программа распространяется на всех детей от 4 до 17 лет, в том числе на детей с особыми потребностями.
 
Ранее в Нур-Султане родители устроили скандал из-за прекращения финансирования бесплатных кружков.

В Минкультуры и спорта заявили, что для полного охвата детей (4,5 млн) бесплатными кружками нужно 500 млрд на один год. На сегодня, чтобы довести нынешних детей до конца года, нужно дополнительно еще 50 млрд тенге. 
 
В свою очередь вице-министр образования и науки Шолпан Каринова сообщила, что охват детей бесплатными секциями и кружками в стране будет увеличен.
 

В Нур-Султане частично перекрыли участок улицы

14.06.2022, 15:19 7756
В Нур-Султане частично перекрыли участок улицы
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В Нур-Султане из-за ремонтных работ частично перекрыли участок улицы Шаймерден Косшыгулулы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с проведением ремонтных работ с 13 по 20 июня текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Шаймерден Косшыгулулы от улицы Кенжебека Кумисбекова до улицы Шабал Бейсековой", - проинформировали в акимате города Нур-Султана. 

 
Ранее сообщалось, что в Алматы в связи с заменой дорожного полотна на транспортной развязке перекрыт участок дороги на перекрестке улиц Саина - Шаляпина.
 

В Казахстане планируют ограничить скорость электросамокатов

14.06.2022, 13:51 11551
В Казахстане планируют ограничить скорость электросамокатов
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В Казахстане скорость электросамокатов планируют ограничить до 25 километров в час. Об этом сообщил председатель технического комитета по стандартизации колесных и сельскохозяйственных машин Ербол Сейпилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Казахстане идет разработка проекта стандарта по эксплуатации электросамокатов. 
 
Сейпилов рассказал, что была большая дискуссия между людьми, которые считали, что электросамокат - это велосипед, и теми, кто считал, что это мопед или мотоцикл. 
 

В рамках данного стандарта мы предусмотрели максимальную скорость самоката до 25 километров в час, а также возможность пешеходного режима", - сообщил он.

 
По информации МВД РК, в 2021 году в стране произошло 68 ДТП с участием самокатов, один человек погиб, 71 пострадал. В этом году - 41 ДТП.
 

Надо ли налогоплательщикам новых областей проходить перерегистрацию, ответили в КГД

14.06.2022, 13:43 10276
Надо ли налогоплательщикам новых областей проходить перерегистрацию, ответили в КГД
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Налогоплательщикам новых областей перерегистрацию в налоговых органах проходить не нужно. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным КГД, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам новых областей перерегистрацию в налоговых органах проходить не нужно. 
 

Поскольку в информационных системах перерегистрация налогоплательщиков будет проведена автоматически. Также автоматически будут обновлены адреса, по которым зарегистрированы контрольно-кассовые машины (ККМ)", - пояснили в комитете. 

 
Также сообщается, что после вступления в силу изменений в приказ МФ РК № 159 от 12 февраля 2018 года "Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан" на интернет-портале Комитета государственных доходов будут опубликованы обновленные коды органов государственных доходов. 
 
Подчеркивается, что новые коды необходимы для предоставления налоговой отчетности и уплаты налогов.
 
Тем временем в департаменте государственных доходов по городу Алматы на своей странице в Instagram напомнили, что 15 июня истекает срок представления (ф.400.00) декларации по акцизу. 
 

В Алматы на день отключат горячую воду в двух районах

14.06.2022, 12:12 12411
В Алматы на день отключат горячую воду в двух районах
АЛМАТЫ. 14 ИЮНЯ - Часть зданий в Медеуском и Алмалинском районах Алматы на день отключат от горячей воды 20 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 09.00 до 21.00 20 июня 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского и Алмалинского районов в контуре улиц Казыбек би - Кунаева - Толе би - Панфилова - Богенбай батыра - Назарбаева - Кабанбай батыра - Пушкина - Абдуллиных", - сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".

 
В компании пояснили, что ограничения вводятся для врезки линии временного трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

14.06.2022, 08:20 17276
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - На большую территорию Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, также ожидаются град, шквал, на юго-востоке - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, юго-востоке, юго-западе Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал, на севере, востоке, юго-западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, востоке днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на северо-востоке, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20, на севере, востоке области порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юго-западе области - туман. 
 
На юге, днем в центре Павлодарской области ожидаются гроза, град, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, днем на западе, юге области - гроза. 
 
Днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
 
Днем на юге Мангистауской области ожидается сильная жара - 38 градусов. 
 
В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Костанайской области, на юге, западе, востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается гроза, +23 - +25 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы - гроза, + 28 - +30, скорость ветра 2-7, при грозе 13 метров в секунду.
 

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