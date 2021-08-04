"КазТрансГаз" опроверг информацию об утечке метана из газопровода в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В АО "КазТрансГаз" прокомментировали информацию об утечке метана из газопровода в Алматинской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ряд зарубежных СМИ распространил недостоверную информацию, в которой говорилось об утечке метана из газопровода в Алматинской области, произошедшей 24 июля 2021 года. Поводом стал снимок и анализ данных спутника Sentinel-5P Европейского космического агентства. В сообщении приведены данные геоаналитической компании Kayrros SAS, которая утверждает, что уровень выбросов составил 200 тонн метана в час. В связи с этим АО "КазТрансГаз" заявляет, что приведенные в публикациях данные не соответствует действительности и некорректны", - сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что "КазТрансГаз" уделяет огромное внимание обеспечению безопасности на своих объектах, в том числе экологической.

Опубликованные данные по утечке такого количества газа, как 10 млн кубических футов или 300 тысяч кубических метров, не соответствуют действительности и не могли остаться незамеченными для работающей круглосуточно системы контроля за безопасностью газовой компании. На магистральном газопроводе ТОО "Азиатский газопровод" (ТОО "АГП"), а также "Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы" и газораспределительных системах Алматинской области в обозначенную дату (24 июля 2021 года) утечек природного газа не было. Координаты расположения зафиксированной утечки приходятся на КС-6 МГ "Казахстан - Китай" ТОО "АГП". На данной компрессорной станции ТОО "АГП" 24 июля 2021 года проводились плановые работы по обслуживанию оборудования со стравливанием газа в атмосферу в объеме 16,7 тысячи кубических метров или 0,5 млн кубических футов. Имеются все подтверждающие документы и акты. Данные выбросы входят в квоту выбросов ТОО "АГП" по Алматинской области на 2021 год", - подчеркнули в компании.

В пресс-службе заверили, что для безопасной транспортировки газа осуществляется постоянный мониторинг целостности газопроводов. Проводятся работы по предупреждению и выявлению возможных повреждений сооружений. Для этих целей по магистральным газопроводам проводится облет и объезд трасс, а по распределительным сетям объезд с использованием газоанализатора "ДЛС-ПЕРГАМ".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства