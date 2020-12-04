Киноцентр поддержал съемку четырех картин о Великой Отечественной войне

Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - Государственный центр поддержки национального кино одобрил съемку четырех картин о Великой Отечественной войне, передает Kazakhstan Today.

Во время второго питчинга, прошедшего в первом квартале 2020 года, неоднократно звучало словосочетание Великая Отечественная война. Тема животрепещущая для многих казахстанцев, чьи предки отдавали свое здоровье и саму жизнь ради Великой победы. Именно поэтому среди победителей оказались сразу четыре картины, рассказывающие о подвигах наших соотечественников в самой кровопролитной войне в истории человечества", - сообщили в Госцентре поддержки национального кино.

Отмечается, что наиболее масштабным в этом списке выглядит художественная картина "Лето 1941-го", которая станет режиссерским дебютом известного драматурга Бекболата Шекерова. Действие фильма разворачивается в первые месяцы войны на территории Белоруссии, оккупированной немецкими войсками. Здесь начинает свой боевой путь Ади Шарипов - один из первых героев партизанского движения.

Подвиг другого нашего героя - Рахимжана Кошкарбаева планирует запечатлеть в документальной картине "Батыры Великой Отечественной" режиссер Константин Харлампидис. Совместно с Дауреном - внуком Кошкарбаева и народным артистом СССР Василием Лановым, постановщик попытается в мельчайших деталях восстановить одну из ключевых страниц в истории нашей Победы - водружения флага над рейхстагом Рахимжаном Кошкарбаевым и Григорием Булатовым. Одна из главных целей кинопроекта - добиться перекрестного вручения звания Героев России и Казахстана. Рахимжану Кошкарбаеву - звания Героя РФ, а Григорию Булатову - Халык кахарманы.

Еще одна документальная картина - "Горящий октябрь 1941-го" Николая Раисова - расскажет о подвиге 312-й стрелковой дивизии, участвовавшей в боях под Москвой на Можайской линии обороны.

Завершает линейку картин, посвященных участию казахстанцев в Великой Отечественной войне, фильм "Последний рубеж" Елены Ковардаковой. В своей документальной работе создатели хотят рассказать о вкладе не только наших героических воинов в дело Великой Победы, но и о подвигах работников тыла: заводчан, врачей, хлеборобов, кинематографистов и многих других наших соотечественников.

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