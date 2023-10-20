19.10.2023, 10:53 63146
Когда лоукостера-авиаперевозчика FlyArystan отделят от Air Astana
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лоукостера-авиаперевозчика FlyArystan выделят в отдельное юридическое лицо, уже разработан поэтапный план отделения. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, отвечая на депутатский запрос.
На сегодняшний день разработан поэтапный план выделения структурного подразделения FlyArystan в отдельное юридическое лицо. Утвержден устав АО "FlyArystan", а также осуществляются процедуры по перерегистрации, ведутся работы по формированию организационной структуры компании, передаче воздушных судов и другим направлениям деятельности АО "FlyArystan", в том числе предусмотрено внедрение раздельного учета доходов и расходов", - сообщил Смаилов.
По его словам, подача документов на получение отдельного сертификата эксплуатанта АО "FlyArystan" планируется в IV квартале текущего года.
Данные меры окажут положительное воздействие на развитие конкурентной среды, снижение стоимости авиабилетов путем конкуренции между субъектами рынка. В целом вопросы авиаперевозок находится на постоянном контроле", - отметил премьер.
Также он прокомментировал вопрос стоимости авиабилетов FlyArystan.
Тарифная сетка FlyArystan не подвергалась изменениям, однако изменение спроса со стороны населения и ежегодного увеличения количества пассажиров влияет на конечную стоимость авиабилетов. По информации FlyArystan, минимальный тариф по маршруту Астана - Актобе (расстояние 1 007 км) начинается от 8 581 тенге до 50 081 тенге, по маршруту Алматы - Атырау (расстояние 2 003 км) - с 15 328 тенге до 63 538 тенге", - проинформировал Смаилов.
Он отметил, что казахстанскими авиаперевозчиками используется динамическое ценообразование, при котором стоимость авиабилетов определяется на основе таких рыночных факторов, как сезонность спроса, значительные колебания спроса для определенных периодов, тип воздушного судна, количество мест, время вылета рейса, а также дата совершения покупки авиабилета (количество дней до вылета).
Вместе с тем в соответствии с международным опытом ценообразование авиабилетов законодательно не регулируется. При этом, если авиакомпания необоснованно завышает цены, применяются меры антимонопольного реагирования в соответствии с Предпринимательским Кодексом. Тем не менее, несмотря на увеличение стоимости на воздушные судна, запасных частей к ним и технического обслуживания, стоимость авиабилетов казахстанских авиакомпаний не менялась", - сказал премьер-министр.
Ранее сообщалось, что сдерживает развитие аэропортов в Казахстане.
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20.10.2023, 18:30 1231
Туристский налог Bed tax отменят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев в ходе брифинга службы центральных коммуникаций сообщил, что налог для иностранцев Bed tax в Казахстане планируют отменить.
Мы приняли решение о том, что действие Bed tax необходимо прекратить. Он создает неудобства как для отечественного бизнеса, так и для прибывающих иностранных туристов. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня с момента внедрения Bed Tax по стране было собрано около 500 млн тенге", - цитирует zakon.kz Ержана Еркинбаева.
Он подчеркнул, что сейчас в министерстве принято решение действие Bed tax приостановить. В ближайшее время будут срочно внесены изменения в соответствующий приказ, и Bed Tax или туристский сбор будет приостановлен.
В будущем, по мнению вице-министра, сбор Bed tax не будет возобновлен.
Между тем, говоря о ситуации в сфере туризма, он подчеркнул, что за первые полгода в стране выросло количество туристов, сообщает sputnik.kz.
- внутренних - 3,1 миллиона человек;
- иностранных - 516 тысяч человек.
Если турбизнес будет развиваться, то и налоги будут поступать больше, напомнил он.
По итогам этого года мы планируем получить 400 миллиардов тенге налогов от туризма", - заявил Ержан Еркинбаев.
Вице-министр поделился планами ведомства по развитию новых мер по развитию туризма. Среди них:
- внедрение туристского cash back;
- наделение акиматов компетенциями по созданию инфраструктуры вне населенных пунктов;
- увеличение сроков льготного кредитования туристских проектов до 10 лет;
- утверждение туристского бренда;
- разрешение строительства объектов туризма на землях сельхозназначения;
- цифровизация деятельности гидов;
- совершенствование системы классификаций мест размещения.
Также по его словам, в текущем году принята Концепция развития туризма на 2023-2029 годы, утверждены целевые показатели, информирует СЦК.
В том числе, до 2029 года планируется довести количество внутренних туристов до 9 млн, иностранных - до 4 млн. Необходимо привлечь в 1,6 раза больше специалистов в сферу туризма, а объем инвестиций - в 2 раза.
Кроме того, было принято решение относительно мер государственной поддержки предпринимателям и инвесторам путем увеличения срока льготного финансирования с 7 до 10 лет.
Напомним, в РК с января ввели для иностранных граждан туристический взнос Bed Tax.
20.10.2023, 08:53 18406
В Алматы проходят антитеррористические учения
Учения проводятся на территории городской клинической больницы №8 в Турксибском районе
Фото: gov.kz
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Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 20 октября на территории городской клинической больницы №8 в Турксибском районе с 06.00 до 14.00 пройдут плановые антитеррористические учения, сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.
Отмечается, что учения проводятся с целью отработки навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении, обезвреживание взрывных устройств, а также освобождение заложников и нейтрализации террористов.
Вместе с тем, по информации штаба, в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения.
В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать спокойствие и меры безопасности, выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений. Кроме того, следует отметить, что, согласно статьи 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность", - добавили в пресс-службе штаба.
Ранее сообщалось, что КНБ в этом году предотвратил два теракта в Казахстане.
19.10.2023, 17:07 49036
Глава "Роснефти" заявил о деградации однополярной модели мироустройства
Фото: Роснефть
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Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главный исполнительный директор компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе выступления на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине заявил о деградации однополярной модели мироустройства.
Сегодня мы все являемся свидетелями того, как целый ряд событий и явлений, таких как разрушение цепочек поставок, санкционные войны, введение торговых барьеров, эпидемии, использование мировой резервной валюты в качестве инструмента давления, сопровождают деградацию однополярной модели мироустройства", - отметил глава "Роснефти".
По его словам, в этих условиях формируются новые региональные рынки, выстраиваются альтернативные торговые маршруты.
Для наших стран переход к более справедливому миропорядку происходит под жестким внешним давлением и требует нового подхода к собственному развитию, в основе которого лежит приоритетная задача внутреннего экономического роста. Страны уверенно идут по пути модернизации, укрепления национальной безопасности и достижения технологической самодостаточности", - подчеркнул Игорь Сечин.
При этом он отметил, что переход к новой модели роста вызывает шквал критики со стороны Запада, который пытается преуменьшить объективные достижения и дезавуировать успехи Китая и России.
Новая экономика КНР, включающая такие отрасли, как производство электромобилей, полупроводников, добычу и переработку цветных и редкоземельных металлов, растет высокими темпами - плюс 6,5% за 6 месяцев 2023 года, а ее доля в ВВП страны уже составляет 17%", - проинформировал глава "Роснефти".
Он выразил уверенность в том, что современная модель китайской экономики будет еще более устойчива к внешним шокам и позволит Китаю в долгосрочной перспективе перейти на новую, качественную ступень развития.
Также в ходе выступления Игорь Сечин подчеркнул, что в российском "повороте на Восток" китайское направление играет ключевую роль, а торгово-экономические связи России и Китая представляют собой полюс стабильности и роста.
За первые 9 месяцев 2023 года товарооборот Китая и России вырос почти на 30% и составил 176,4 млрд долл. Есть все основания полагать, что товарооборот между нашими странами уже в этом году превысит намеченную планку в 200 млрд долларов", - заявил он.
Глава "Роснефти" отметил, что Китай свыше десяти лет является крупнейшим торговым партнером России.
В свою очередь Россия в этом году вышла на четвертое место среди стран - основных внешнеторговых партнеров Китая. При сохранении такой динамики двусторонней торговли уже в ближайшие годы Россия, возможно, уже и в будущем году может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая после США, опередив Японию и Южную Корею, объемы торговли с которыми резко падают", - сообщил главный исполнительный директор "Роснефти".
Говоря о российско-китайских отношениях, он отметил, что важнейшим направлением сотрудничества между странами является энергетика.
По итогам 8 месяцев 2023 года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. В этом году в Китай уже поставлено более 75 млн тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом", - проинформировал Игорь Сечин.
Также, по его словам, динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере.
В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум - будет поставлено более 30 млрд кубометров газа. Обсуждаются новые возможности в сфере транспортировки российского природного газа в Китай, в том числе через территорию Монголии. По итогам прошлого года Китай также стал крупнейшим покупателем российского угля - поставки выросли на четверть и составили 67 млн тонн", - сообщил он.
Сечин также подчеркнул важность продолжения расширения практики использования юаня и рубля как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами.
Россия и далее нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов. Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен и мы находимся только в начале пути его реализации", - добавил глава "Роснефти".
В церемонии открытия форума также приняли участие вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, зампредседателя правительства Российской Федерации Александр Новак и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Дай Хоулян.
19.10.2023, 09:07 68436
Новый терминал аэропорта Алматы примет первых пассажиров летом следующего года
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Алматы. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый терминал аэропорта Алматы примет первых пассажиров в августе 2024 года. Об этом рассказал вице-президент воздушной гавани Фатих Омюр на симпозиуме, где обсуждали развитие казахстанско-турецкого экономического сотрудничества.
По словам специалистов, новый терминал существенно увеличит пропускную способность аэропорта. В прошлом году аэропорт принял более 7 миллионов пассажиров, в этом - 8, сообщает "Хабар 24".
В последние годы аэропорт принимает большое количество пассажиров. Строительство терминала идет по графику. Он будет обслуживать международные рейсы, а старый - внутренние. Уверен, что экономическое сотрудничество между Казахстаном и Турцией будет более тесным по линии авиасообщений", - сказал Фатих Омюр.
Ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание с центральными и местными исполнительными органами по вопросам развития деятельности аэропортов страны.
19.10.2023, 08:07 70361
В Пекине открылся 2023 Media Cooperation Forum on Belt and Road Дополнено
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Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине открылся 2023 Media Cooperation Forum on Belt and Road, передает корреспондент агентства.
Форум проводит издание "Жэньминь Жибао" для СМИ и журналистов всего мира, прибывших на саммит по случаю 10-летия инициативы "Один пояс, один путь".
С приветствием к участникам выступил член политбюро, заведующий отделом пропаганды ЦК КПК Ли Шулэй.
Дополнено 19.10.2023, 15.40
Форум посвящен теме "Укрепление сотрудничества СМИ и совместное создание лучшего будущего".
В общей сложности в форуме приняли участие более 130 руководителей иностранных СМИ, главных редакторов и репортеров из более чем 110 СМИ из 75 стран.
Инициатива "Один пояс, один путь" прошла первое активное десятилетие и принесла плодотворные результаты. В преддверии следующего десятилетия инициативы президент Си Цзиньпин заявил, что Китай будет придерживаться восьми мер по строительству "Пояса и пути" на высоком уровне. Китайские и иностранные гости на встрече отметили, что в течение десяти лет инициативы были приняты совместные усилия ради унаследования и продвижения духа Шелкового пути, достижения мирного сотрудничества, открытости и терпимости, взаимного обмена опытом, взаимной выгоды, поддержания общих дискуссий и совместного использования ресурсов, открытости, экологичности, высоких стандартов, устойчивого развития на благо общества. В результате были достигнуты ощутимые результаты. "Пояс и путь" стал дорогой к миру, дорогой к процветанию, открытости, экологичности, путем к инновациям и цивилизации", - отмечает издание "Жэньминь жибао".
Форум Media Cooperation Forum on Belt and Road проводится изданием People's Daily ("Жэньминь жибао") с 2014 года. 7-й по счету форум собрал в общей сложности представителей более тысячи СМИ, аналитических центров и представителей международных организаций из более чем ста стран. Целью мероприятия стало создание общей платформы для совместного диалога и сотрудничества СМИ в рамках общего построения инициативы "Один пояс, один путь". Альянс информационного сотрудничества охватывает 238 СМИ и учреждений в 109 странах.
В рамках основного форума также были организовано мероприятие "Премия Шелкового пути".
Как сообщалось ранее, вчера президент Казахстана принял участие в церемонии открытия III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Он отметил, что всего лишь за десятилетие проект "Пояса и пути" превратился в действенную платформу для беспрецедентно масштабного международного сотрудничества. Инициатива "Один пояс, один путь" вносит неоценимый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей, укрепление добрососедства, дружбы и взаимопонимания между нашими странами.
Благодаря инвестициям стран - участниц данного проекта свыше 150 стран Азии, Европы и Африки соединены разветвленной сетью железных дорог, высокоскоростных автотрасс и морских путей. Проект стал всеобщим благом для наших государств, которые в условиях колоссальной турбулентности в мировой экономике могут дать эффективный ответ сложнейшим вызовам современности", - сказал Токаев.
Он сообщил, что в новом десятилетии инициативы "Один пояс, один путь" Казахстан продолжит всецело содействовать достижению общего успеха.
18.10.2023, 18:20 93031
Повысятся ли цены на алкогольную продукцию в Казахстане, рассказали в Миннацэкономики
На элитный алкоголь акциз повысят в рамках налога на роскошь
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики республики Казахстан Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса рассказал, повысятся ли цены на алкогольную продукцию в связи с ростом акциза.
Я думаю, там не будет сильного роста, это казахстанское производство. Другой вопрос, что есть некоторые виды алкоголя, которые по крепости тоже сильные, но на них низкий акциз. Сейчас уже ситуация изменилась. То есть они ежегодно и так растут, эти акцизы, они привязаны к МРП. Они же не могут быть зафиксированы на одном месте в номинальном выражении. Но то, что кратно выросло, это вот акцизы на нагреваемый табак, на некоторые виды алкоголя, на дорогостоящий алкоголь", - цитирует inform.kz министра.
Министр также добавил, что на элитный алкоголь акциз повысят в рамках налога на роскошь.
Например, насколько я помню, цифры там были, тот же самый Brandy как вид алкоголя, за него платили меньше, хотя у него акциз должен быть как минимум как у водки. Уже был несколько раз повышен этот акциз. На импортируемый алкоголь, особенно на дорогостоящий, будет введен дополнительный налог на роскошь, в несколько раз повысится налог", - цитирует tengrinews.kz Алибека Куантырова.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в тысячу раз повысят налог на премиальный алкоголь.
17.10.2023, 21:20 142596
В Алматы ежедневно въезжает "целая Латвия" или пять Западно-Казахстанских областей
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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По 10 основным магистралям на территорию Алматы, по данным департамента полиции, в рабочие дни въезжает в среднем свыше 400 тысяч автомобилей, сообщает пресс-служба акимата города.
По дополнительным 17 дорогам, ведущим из области в город, заезжают еще более 300 тысяч транспортных средств. Таким образом, входящий транспортный поток в Алматы превышает 700 тысяч машин, что составляет примерно треть от всего населения города - 2,147 млн человек. Данные получены на основе мониторинга дорожной ситуации с использованием возможностей аппаратно-программного комплекса "Сергек" в пятницу, 6 октября 2023 года.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Помимо входящего транспортного потока в самом Алматы зарегистрировано около 617 тысяч автомобилей. Более 400 тысяч машин регулярно передвигаются по городу вместе с теми, кто приезжает из области, то есть суммарно более 1 млн 100 тысяч транспортных средств. Иными словами, ситуация на дорогах такая, как если бы за руль сел каждый второй житель нашего города.
В Алматы за десять лет население увеличилось более чем на 700 тысяч человек, составив почти 2,2 млн человек. В относительных показателях это плюс 49,1%. Все эти годы динамика была более-менее ровной, в пределах 3-4% в год. Исключением стали только 2015-й и 2022-й.
Летом алматинцы активно жаловались на работу городских властей.
17.10.2023, 12:13 161601
Праздничный календарь: как отдохнут казахстанцы на День Республики
Рабочие дни переносить не планируют
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Праздничная октябрьская дата - День Республики, который в прошлом году получил статус национального праздника, в этот раз выпал на середину рабочей недели.
В календаре праздничных и выходных дней, опубликованном на портале электронного правительства, отмечено, что праздник выпадает на среду. При этом переноса рабочих дней не планируется. 25 октября будет выходным днем, затем после двух рабочих дней снова наступят выходные: суббота и воскресенье.
Напомним, в прошлом году День Республики был исключен из перечня государственных праздников и получил статус национального праздника. Соответствующий указ подписал президент Токаев.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?