Количество зараженных COVID-19 в Казахстане выросло до 86

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы - 2 случая, в городе Нур-Султане 3 случая", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

На сегодняшний день в стране подтверждены 86 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 44 случая, Алматы - 34 случая, Караганде - 2 случая, Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Жамбылской области -1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай.





По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 460 тысяч человек, более 21 тысячи скончались.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.





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