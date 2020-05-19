Командование военчасти в Таразе отстранено от должностей из-за заражения военнослужащих коронавирусом

Тараз. 18 мая. Kazakhstan Today - В вооруженных силах завершено расследование по факту заболевания военнослужащих одной из воинских частей регионального командования "Юг", передает Kazakhstan Today.

В ходе расследования установлены нарушения, повлекшие за собой заболевание более 10 военнослужащих Таразского гарнизона. Причинами стали слабая организация и контроль профилактических мероприятий со стороны командования и медицинской службы части", - сообщил в пресс-службе Министерства обороны РК.

Руководством Минобороны приняло строгие меры в отношении ответственных должностных лиц.

Командование воинской части и медицинской службы, а также ряд офицеров, занимающихся тыловым обеспечением подразделений регионального командования "Юг", отстранены от занимаемых должностей и привлечены к дисциплинарной ответственности", - рассказали в ведомстве.

Военным руководством поручено принять дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса в воинских частях и учреждениях вооруженных сил, обеспечить строгий контроль за их соблюдением, чтобы впредь не допустить подобных случаев.

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