Коронавирус выявили у таксиста в Нур-Султане

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане у частного таксиста подтвердился коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Мужчину с диагнозом "коронавирус" положили в стационар. Определены близкие контактные лица", - сообщили в пресс-службе столичного акимата.

Для обеспечения безопасности пассажиров акимат рекомендует пользоваться только услугами официальных перевозчиков и только в случае крайней необходимости.

С начала режима карантина официальным такси городским штабом были выставлены требования по ежедневному проведению дезинфекции. В случае несоблюдения саннорм перевозчикам грозит штраф. Кроме того, коронавирус также подтверждён ещё у одного человека. Определено более 50 контактных лиц - все они находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Всего в Нур-Султане зарегистрировано 223 случая коронавирусной инфекции. По состоянию на 9 апреля 202 пациента (10 из Акмолинской области) находятся в инфекционном стационаре, 930 близких контактных - под домашним карантином.

30 пациентов в Нур-Султане вылечились от коронавируса.

Всего в городе взяты на карантин 13 объектов. В их числе ряд медицинских объектов, общежитие, автобусный парк №1, подъезды ЖК. На 8 объектах карантин снят. Для предотвращения распространения инфекции ежедневно проводится дезинфекция соцобъектов, ЖК, дворовых территорий, тротуаров, рынков, магазинов и так далее. Также дезинфекционной обработкой охвачены прилегающие территории поселков - Комсомольский, Ильинка, Промышленный, Заречный, Интернациональный, Железнодорожников, Ондирис, Юго-Восток.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства