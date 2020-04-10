Коронавирус обнаружили у сотрудника МВД РК

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Один сотрудник МВД с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции находится на лечении, состояние его здоровья стабильное. На сегодняшний день около 30 сотрудников МВД помещены на стационарное лечение, около 80 сотрудников находятся на домашнем карантине, случаев с летальным исходом среди сотрудников МВД нет", - сообщили в оперативном штабе госкомиссии.
Как сообщалось ранее, в Казахстане коронавирусом заболели 120 медработников. На 10.00 сегодняшнего дня количество заболевших составило 759 человек. По состоянию на утро 9 апреля в мире зарегистрировано 1 520 103 (+87 054 за сутки) инфицированных, погибших -88 511 (+6 428) человек, выздоровевших - 330 589 (+28 439) человек.
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