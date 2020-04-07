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Почти каждый пятый из заразившихся коронавирусом в РК - медик

06.04.2020, 15:48 8209
Почти каждый пятый из заразившихся коронавирусом в РК - медик
Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане коронавирусом заразились 120 медиков, передает Kazakhstan Today.
 

Из них 67 непосредственно оказывали помощь лицам с подозрением на коронавирус или с уже заболевшими. Один из медработников в тяжелом состоянии, состояние девяти оценивается как среднее, у остальных - легкая и бессимптомная форма заболевания", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.


По информации Минздрава, среди заболевших 45 детей, четверо из них уже выздоровели. Состояние детей оценивается, как легкой степени тяжести. 
 
 
Известно, что среди заболевших - медики Алматы, Нур-Султана, Караганды, СКО и других регионов.
 
 

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