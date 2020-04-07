Почти каждый пятый из заразившихся коронавирусом в РК - медик

Из них 67 непосредственно оказывали помощь лицам с подозрением на коронавирус или с уже заболевшими. Один из медработников в тяжелом состоянии, состояние девяти оценивается как среднее, у остальных - легкая и бессимптомная форма заболевания", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.
По информации Минздрава, среди заболевших 45 детей, четверо из них уже выздоровели. Состояние детей оценивается, как легкой степени тяжести.
Ранее министр здравоохранения сообщал, что 28 медработников заразились коронавирусной инфекцией во время работы в условиях карантинных объектов.
Известно, что среди заболевших - медики Алматы, Нур-Султана, Караганды, СКО и других регионов.
Напомним, по состоянию на 14.40 сегодняшнего дня в Казахстане подтверждены 604 случая регистрации коронавируса.
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