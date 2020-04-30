Костанайцев на карантине будут отслеживать через смартфоны

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Костанай. 29 апреля. Kazakhstan Today - Соблюдение костанайцами домашнего карантина будут отслеживать через их смартфоны, передает Kazakhstan Today.

В Костанайской области тех, кто находится на домашнем карантине теперь отслеживают с помощью приложения Смарт Костанай. С его помощью специалисты видят не только куда передвигался человек во время карантина, но и его личные данные. При этом возможности отказаться от установки приложения у тех, кто на карантине, нет, пишет портал Alau.kz

У нас отображено количество лиц с активированным GPS на телефоне. Сейчас мы видим Костанайскую область. Увеличиваем, здесь уже видим полностью наши районы, наши регионы Костанайской области. Ну, к примеру, город Костанай, мы можем нажать и увидеть людей уже", - говорит руководитель отдела управления здравоохранения акимата Костанайской области Ануар Едрисов.

Специальный мониторинговый центр по удаленному контролю за теми, кто находится на домашнем карантине, расположен на базе костанайского медицинского колледжа. Здесь специалисты отслеживают, куда и во сколько передвигался человек на карантине. Информация обновляется, каждые 20 минут. Человек скачивает себе на телефон приложение Смарт Костанай и включает функцию "Я на домашнем карантине" и разрешает определять его местоположение. Уже сейчас почти 400 человек подключили эту функцию.

Данная мера, я считаю, необходима. Понятно, что, чтобы проконтролировать каждого, необходимо ставить человека. В данном случае мы нашли вот такой вот выход. Ну, в принципе, нарушителей я бы не сказал бы, что много, где-то процентов всего 10-15, которые нарушили. Но мы стараемся сразу не направлять в полицию. Мы стараемся сами позвонить", - сообщил Ануар Едрисов.

Диапазон действия приложения пока небольшой. Бывали случаи, что человек просто вышел на балкон, а приложение показывало, что он покинул дом и нарушил режим. Поэтому для сверки данных специалисты сразу звонят человеку. Чтобы таких проблем не возникало, разработчики сейчас занимаются усовершенствованием приложения и увеличением диапазона его действия.

Мы тесно взаимодействуем с разработчиком мобильного приложения Смарт Костанай, при поддержке заместителя акима области и управления информатизации области данный проект запущен", - сказал Ануар Едрисов.

По словам Едрисова, проект работает в пилотном режиме только в столице и в Костанае. Отмечается, что с его помощью специалисты могут не только узнать информацию о передвижении, но и личные данные. К примеру, ФИО, ИИН, номер и марку телефона. В управлении здравоохранения подчеркивают, что установка приложения обязательна. Списки тех, кто не устанавливает его, передают в полицию.

На сегодняшний день 1500 человек находятся на домашнем карантине. Из них у 300 человек - это у нас возрастная категория населения, у них нет смартфонов. То есть ежедневно мы производим обзвон. Здесь трудится 22 наших медицинских работника, с наших подведомственных медицинских организаций", - говорит Ануар Едрисов.

Ануар Едрисов указал, что данные тех, кто находится на карантине, защищены и ни у кого, кроме специалистов центра, нет возможности отслеживать их передвижение. При этом, когда у человека завершается режим карантина, он сообщает об этом в центр и функция отключается.

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