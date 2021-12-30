Коворкинг-центр открылся в одном из городов Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 29 ДЕКАБРЯ - В рамках 30-летия Независимости страны в Степногорске состоялось открытие коворкинг-центра для молодежи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе акимата Степногорска, новый центр расположился в центральном дворце культуры "Горняк".
Объект досуга может одновременно принимать до 30-50 человек. Коворкинг-центр оборудован в соответствии с современными требованиями. Здесь имеется возможность молодым людям эффективно организовать свой досуг, всесторонне развиваться и реализовывать различные проекты. Посещение центра будет бесплатным", - рассказали в пресс-службе областного управления внутренней политики.
Аким Степногорска Алпысбай Каиржанов поздравил молодежь с этим событием.
Наш город растет с каждым днем и процветает. Здесь реализуются многие масштабные проекты для молодого поколения. Уверен, что открывшийся сегодня центр станет площадкой для новых идей и инициатив нашей молодежи. Со стороны акимата мы всегда готовы оказать ей помощь и поддержку", - сказал он.
Приятно, что постоянно создаются новые условия для нашей самореализации и творческого развития. Теперь появился еще один центр, где молодежь будет с пользой проводить время и развиваться. Благодарим руководство нашего города за всестороннюю поддержку", - поделилась активист молодежной организации Жанар Каримова.
В УВП отметили, что в Степногорске действуют три коворкинг-центра для организации досуга молодежи.