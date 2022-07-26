ЭКСКЛЮЗИВ KT: "Это не просто домогательство" - эксперт о насильственных действиях сексуального характера в отношении подростка в Экибастузе

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Это не просто домогательство, это, скорее всего, было сексуализированное насилие", - заявила руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова.
Также она отметила, что в Казахстане довольно суровые сроки наказания за подобные действия.
У нас, в Казахстане, нет статьи "Домогательство", в принципе нет. Когда идет квалификация подобных дел, вот, например, мужчина домогался в лифте до девушки, трогал ее за интимные места, против ее воли, лез целоваться, они это уже не рассматривают как насильственные действия сексуального характера (…) Они должны это рассматривать в принципе как домогательство, но такой статьи нет, а доказать насильственные действия сексуального характера очень сложно, потому что насильственными действиями сексуального характера является проникновение уже, и если этого не было, любой адвокат со стороны насильника придет и развалит дело", - сообщила Дина Смаилова.
Она также отметила, если бы была статья "Домогательство" в отношении детей, то она была бы более тяжкой.
Очень часто такое бывает, когда детей тоже против воли трогают, целуют, а ребенок не может это никак квалифицировать, потому что ребенку не объясняют, особенно маленьким детям, что это неправильно, посторонние не должны это делать. В общем, я считаю, что нужно в Казахстане вводить статью "Домогательство". Она нужна как на рабочих местах, так и в вузах, в учебных заведениях, в детских домах, очень много таких случаев и в нашей обыденной жизни", - добавила руководитель фонда "НеМолчи".
Также ситуацию прокомментировал известный юрист Сергей Уткин.
Понятно, что до изнасилования не дошло, раз по статье 121 (Насильственные действия сексуального характера). Здесь важно, что было насилие либо угроза насилия, то есть вот этот вот 28-летний парень, который все это осуществлял, который подозревается в этом, он, получается, угрожал либо применял насильственные действия как к ней, так и мог ее друзьям угрожать или применять что-то, и девушка могла просто оторопеть и сама, может быть, даже слова не могла сказать, потерять дар речи и так далее. Все это уже попадает под эту статью, и даже если он не успел вообще ничего толком с ней сделать, а вот просто прикоснулся к ней, погладил и так далее, иногда может восприниматься как какие-то ухаживание или, как молодежь говорит, "подкатывал к ней", но надо голову на плечах иметь", - отметил юрист.
Он также отметил необходимость превентивных мер.
Нужно в голову как-то внедрять молодым людям (…) что любое насилие, даже словесное, вот получается здесь, по этой статье. Может быть, даже толком он там и вообще к ней физического насилия не применял, а только каким-то боком угрожал что-то сделать (…) и вот уже такая обалденная статья, и на 15 лет может отправить за решетку", - добавил Сергей Уткин.
Напомним, что жителя Павлодарской области подозревают в домогательствах к подростку.