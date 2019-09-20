Леопарда из Алматинского зоопарка пришлось усыпить

Алматы. 19 сентября. Kazakhstan Today - В Алматинской зоопарке сообщили о вынужденной эвтаназии леопарда Стеллы, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня грустный день в нашем зоопарке. Из-за серьёзных проблем со здоровьем леопард Стелла была подвергнута эвтаназии", - сообщили в зоопарке.

Стелла родилась в 2004 году, а в 2011 году прибыла в Алматинский зоопарк из России и прожила долгую жизнь. Отмечается, что продолжительность жизни леопардов составляет 12-15 лет.

Все сотрудники, которые ухаживали непосредственно за ней, очень любили Стеллу. Также она была любимицей наших посетителей. В последнюю неделю у нее ухудшилось состояние. Ветеринарными врачами незамедлительно был начат курс лечения, но, к сожалению, ввиду возраста состояние не улучшалось. В срочном порядке был создан ветеринарный консилиум с привлечением независимых специалистов, ветеринарных врачей ведущих клиник города, аккредитованных профессоров КазНАУ, а также государственных ветеринарно-санитарных инспекторов. Консилиум единогласно решил, что в столь преклонном возрасте, основываясь на принципах Международных ассоциаций зоопарков и аквариумов (EAZA, WAZA, EARAZA) для освобождения животного от мучений и боли следует подвергнуть Стеллу эвтаназии. Сегодня утром мы попрощались со Стеллой", - говорится в сообщении.

Диагноз леопарда будет озвучен после получения протокола вскрытия, которое проводил кандидат ветеринарных наук профессор КазНАУ А. Мауланов.





Напомним, в Алматинском зоопарке за короткое время погибли два жирафа, две львицы, тигрица и лось . Для расследования причин гибели животных была создана комиссия, которая сделала вывод, что животные погибли не в результате злонамеренных действий специалистов зоопарка. В частности, львицы Гера и Ассоль пали от вирусного заболевания кошек - панлейкопении, а жирафа Грация погибла от двустороннего инфаркта почек. Лось Рокки пал после отравления гельминтами, которые не могли выйти из организма естественным путём. Кроме этого, все животные имели проблемы с иммунитетом.

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