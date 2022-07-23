Летние литературные акции пройдут в Русском доме в Алматы

АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - В преддверии 10 августа - дня рождения великого поэта, мыслителя, музыканта Абая Кунанбаева Русский дом и Marwin приглашают вместе перечитать его самое знаменитое произведение, актуальное сегодня как никогда, - "Слова назидания", передает KAZAKHSTAN TODAY.
К нашему флешмобу уже присоединились многие известные, яркие, интересные казахстанцы, в их числе епископ Каскеленский Геннадий, музыкант Ильяс Аутов, радиоведущая Диана Снегина, атаман Союза казаков Семиречья Владимир Шихотов, прислал видеозапись даже российский музыкант, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин", - сообщает пресс-служба Россотрудничества.
Отмечается, что принять участие в акции может любой желающий независимо от возраста, рода деятельности и места жительства.
Нужно выбрать слово, записать видео на русском или казахском языке, разместить его на своих страничках в соцсетях с тегом #177Абай #Русскийдомвалматы, а также прислать на нашу электронную почту [email protected] Видеозапись будет также размещена в соцсетях на страницах Русского дома в Алматы. Авторы самых ярких, проникновенных и душевных роликов получат подарки от MARWIN и Русского дома в Алматы", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, пройдет видеомарафон "Чуковское лето".
В год 140-летия писателя Корнея Чуковского Русский дом в Алматы и театр детей "Игра" приглашают вместе отметить это событие участием в веселом видеомарафоне", - проинформировали в Россотрудничестве.
Для участия потребуется:
- хорошее настроение, чуть-чуть вдохновения и фантазии;
- обычный смартфон с камерой;
- команда помощников.
Сообщается, что необходимо снять короткое видео на русском или казахском языке по сюжету из произведения Корнея Чуковского и прислать на электронную почту [email protected] до 15 августа.
Условия: возраст участников неважен, произведение писателя - на ваше усмотрение, локация любая - от квартиры или дачи до стадиона или лесной полянки, декорации и костюмы - в зависимости от вашей фантазии, зовите в команду друзей, одноклассников, родителей, бабушек и дедушек. Видеоролики будут размещены на страничках в соцсетях Русского дома в Алматы и театра детей "Игра".
Авторы самых ярких, креативных и веселых работ получат призы 11 сентября, в День семьи в Казахстане", - добавили в пресс-службе.