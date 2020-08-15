Водитель автомобиля Lexus разъезжал по велодорожке в Алматы

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - В Алматы водитель автомобиля Lexus, проехавшийся по велодорожке, привлечен к ответственности по 6 статьям Административного кодекса, передает Kazakhstan Today.

Факты грубого нарушения ПДД, допущенные водителем автомашины марки Lexus, запечатлены на регистратор мотоциклиста, сообщает Polisia.kz.

Это преступно, если допустить, что на его пути мог оказаться пешеход, более того - и маленькие дети. Благо, обошлось. Наши сотрудники быстро установили личность правонарушителя. Это - 21-летний гражданин А.", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Манап Саттаров.

В отношении нарушителя составлены 6 административных протоколов: 2 протокола по части 1 статьи 599 КоАП РК (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика), 2 протокола по части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), 2 протокола по части 1 статьи 595 КоАП (Нарушение правил маневрирования).

Водитель умышленно, нарушая Правила дорожного движения, произвел движение по велодорожке, его противоправные действия могли повлечь серьезные последствия. Благо, в это время никто из велосипедистов, самокатчиков не передвигался по велодорожке", - отметил Манап Саттаров.

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