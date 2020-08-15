Водитель автомобиля Lexus разъезжал по велодорожке в Алматы

Факты грубого нарушения ПДД, допущенные водителем автомашины марки Lexus, запечатлены на регистратор мотоциклиста, сообщает Polisia.kz.
Это преступно, если допустить, что на его пути мог оказаться пешеход, более того - и маленькие дети. Благо, обошлось. Наши сотрудники быстро установили личность правонарушителя. Это - 21-летний гражданин А.", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Манап Саттаров.
В отношении нарушителя составлены 6 административных протоколов: 2 протокола по части 1 статьи 599 КоАП РК (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика), 2 протокола по части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), 2 протокола по части 1 статьи 595 КоАП (Нарушение правил маневрирования).
Водитель умышленно, нарушая Правила дорожного движения, произвел движение по велодорожке, его противоправные действия могли повлечь серьезные последствия. Благо, в это время никто из велосипедистов, самокатчиков не передвигался по велодорожке", - отметил Манап Саттаров.
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