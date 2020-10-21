Махтааральцы заселились в новые дома от фонда Birgemiz

Туркестан. 20 октября. Kazakhstan Today - В ходе поездки в Туркестанскую область первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек обсудил с общественностью и неправительственными организациями проекты региональной и городской предвыборных программ партии, передает Kazakhstan Today.

Принятое 2 года назад решение Елбасы, Первого Президента Н.А. Назарбаева о возрождении Туркестана стало историческим событием для нашей страны. Получив новый статус, древний город - один из важнейших духовных центров тюркского мира - превратился в огромную строительную площадку, изменившись за короткий срок до неузнаваемости.

Как сказал Елбасы во время недавнего посещения новых объектов города, "масштабное строительство Туркестана - это импульс экономическому развитию целого региона". Он также указал на важность создания комфортной среды для проживания жителей. Данное поручение отражено в предвыборной программе партии", - написал первый зампред в Facebook





В ходе поездки в Туркестанскую область Байбек обсудил с общественностью и неправительственными организациями проекты региональной и городской предвыборных программ партии Nur Otan.

По его словам, от жителей области поступило более 560 предложений, в том числе по развитию сельского хозяйства, коммунальной инфраструктуры, ремонту дорог и благоустройству, а также качеству образования и здравоохранения. Все обращения будут изучены и учтены при доработке программы.

Байбек также посетил Махтааральский район, пострадавший в мае этого года от наводнения.

По инициативе Н.А. Назарбаева общественным фондом Birgemiz было выделено 340 млн тенге на строительство 20 домов для жителей аула Достык. Вместе с руководителем филиала партии, акимом области поздравили новосёлов с жильём в посёлке Мырзакент. Теперь это не саманные, а 4-комнатные дома из газоблоков площадью 100 квадратных метров. Также в начале ноября будет завершено профинансированное фондом строительство еще 12 домов для жителей села Фирдоуси", - проинформировал он.

Байбек выразил благодарность всем членам партии, откликнувшимся на призыв главы государства и направившим мактааральцам свыше 1000 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, средства личной гигиены, одежду, постельные принадлежности и стройматериалы.

Отдельное спасибо нашей молодежи, активным волонтёрам! Непосредственно в зоне наводнения более 500 жасотановцев помогали в возведении дамб, доставке продуктов и многом другом. Взаимная поддержка друг друга в тяжёлую минуту и является примером высокой гражданственности, ответственности и зрелости нашего общества", - заключил партиец.

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