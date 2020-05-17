Мамин ознакомился с подготовкой к 175-летию Абая

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Семей. 16 мая. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Семей и Абайский район Восточно-Казахстанской области проинспектировал ход реализации государственных программ и подготовку к празднованию 175-летия Абая, передает Kazakhstan Today.

Юбилей будет отмечен на государственном уровне. Это событие несет большой идеологический и исторический смысл для казахстанского народа", - сказал премьер-министр.

Глава правительства посетил государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Борили", где ознакомился с ходом реставрационных работ мемориального комплекса "Абай-Шакарим" и осмотрел дом-музей Абая.

Он проинспектировал развитие социальной и инженерной инфраструктуры административного центра Абайского района - село Карауыл. Так, главе правительства доложили о ходе строительства средней школы на 300 мест, возведении парка имени Абая, а также реконструкции водопроводных сетей населенного пункта.

Мамин поручил своевременно и качественно завершить все запланированные к 175-летию Абая работы по ремонту и модернизации историко-культурных объектов в Семее и Абайском районе.

В Семее Мамину доложили об исполнении Комплексного плана социально-экономического развития города на 2020-2025 годы, программ "Дорожная карта занятости - 2020" и "Нурлы жер". В частности, Мамин ознакомился с работами по реконструкции площади, музея и театра имени Абая, а также строительством микрорайона Карагайлы и многопрофильного культурно-спортивного комплекса, рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

Семей занимает особое место в культурном, духовном наследии и истории независимого Казахстана. Руководство страны уделяет особое внимание социально-экономическому развитию города и повышению качества жизни населения", - подчеркнул Аскар Мамин.

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