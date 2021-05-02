Мамин поздравил народ Казахстана с Днем единства

Фотография: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 1 МАЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил граждан страны с праздником 1 мая – Днем единства народа Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поздравление было опубликовано на официальном сайте премьер-министра.

Дорогие соотечественники, поздравляю с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник - символ нашего единения и общего будущего.

В Казахстане проживают представители разных национальностей, но все мы - один народ, мы - казахстанцы. Благодаря единству и крепкой связи поколений многонационального общества, Казахстан преодолевал все трудности и успешно развивался на разных этапах своей истории.

Сегодня наша общая задача - сберечь и укрепить межнациональное согласие и взаимопонимание. Эти традиционные ценности нашего народа являются важнейшим условием стабильного и динамичного социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения.

Только от нашей сплоченности, созидательного труда, энергии и настойчивости в решении самых сложных общенациональных задач зависит, каким будет наш общий дом - Республика Казахстан.

Пусть День единства вдохновляет нас на новые свершения и успехи на благо Казахстана! Желаю всем соотечественникам, каждой семье крепкого здоровья, мира и благополучия!"

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