Манатаев назначен вице-министром сельского хозяйства РК

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Манатаев Руслан Ергалиевич назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, передает Kazakhstan Today.

До назначения Манатаев занимал должность заместителя председателя правления АО "Транстелеком", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Руслан Манатаев родился в 1984 году в Карагандинской области. В 2005 году окончил Казахский экономический государственный университет имени. Т. Рыскулова, в 2017 году - Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышбаева, в 2020 году - Назарбаев университет. В разные годы работал в коммерческих структурах. В 2014-2017 годы - управляющий директор, советник президента АО "Транстелеком". В 2017-2018 годы - директор ТОО "Астана - новые технологии - 2008". С 2018 года работал в АО "Транстелеком" на должности управляющего директора по ИТ-решениям, вице-президента по телекоммуникациям, заместителя председателя правления.

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