Медорганизации сделали приписки услуг по ОСМС на 403 млн тенге

Выявлены многочисленные нарушения законности, связанные с несоблюдением порядка назначения НСД, отсутствием надлежащих обоснований их проведения, нарушением сроков, а также незаконным проведением НСД

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Проведенными в I квартале текущего года проверками состояния законности при назначении и проведении негласных следственных действий выявлены нарушения законности в деятельности органов уголовного преследования, - Проведенными в I квартале текущего года проверками состояния законности при назначении и проведении негласных следственных действий выявлены нарушения законности в деятельности органов уголовного преследования, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.





По информации Генпрокуратуры, в прошлом году следственным судьям на рассмотрение поступило 34 637 постановлений о проведении следственных действий (НДС), из них санкционировано 32 393 постановления, отказано в проведении 2244 НСД.





Причинами для отказа судом в даче санкции стало несоблюдение требований при составлении поручения следователем, отсутствие мотивированного обоснования и нарушение сроков их назначения", - пояснили в пресс-службе.





Как рассказали в ведомстве, в первом квартале текущего года прокурорами выявлены многочисленные нарушения законности, связанные с несоблюдением порядка назначения НСД, отсутствием надлежащих обоснований их проведения, нарушением сроков, а также незаконным проведением НСД.





В соответствии УПК РК лицо, в отношении которого проводилось негласное следственное действие, должно быть об этом уведомлено органом досудебного расследования без ознакомления с результатами негласного следственного действия в срок не позднее шести месяцев с момента вынесения итогового решения по уголовному делу.





При этом лицо, в отношении которого проводились НСД, в течение пятнадцати суток с момента уведомления имеет право обратиться в специализированный следственный суд с заявлением о признании проведения соответствующих НСД незаконными и возмещении причиненного ущерба.





Тем не менее в 227 случаях выявлены нарушения указанных требований УПК.





По нарушениям Генеральной прокуратурой в адрес органов уголовного преследования внесены акты прокурорского надзора.