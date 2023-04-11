О множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в ГенпрокуратуреО множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в Генпрокуратуре
10.04.2023, 12:23 72116
Медорганизации сделали приписки услуг по ОСМС на 403 млн тенге
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам мониторинга за 2022 год экспертами Фонда социального медицинского страхования выявлено более 3 млн дефектов, сообщает пресс-служба фонда.
Проверка выявила 52 621 приписку по ОСМС на сумму 403,3 млн тенге. Наибольшее количество приписок выявлено в Астане (26 789, или 50,9%), Акмолинской (5774, или 11%) и Кызылординской (5076, или 9,6%) областях.
В разрезе видов медицинской помощи наибольшее количество приписок приходится на консультационно-диагностические услуги вне КПН (52 621, или 99%), остальные 508 случаев приписок приходятся на такие виды помощи, как: амбулаторно-поликлиническая помощь, специализированная медицинская помощь в форме стационарной помощи (круглосуточный стационар), стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация", - рассказали в ФСМС.
Приписки по консультативно-диагностическим услугам выявлены в 297 медицинских организациях, из них государственные - 180 (60,6%), частные - 117 (39,4%).
В отношении нарушителей были применены штрафные санкции.
Оплата за медицинские услуги, оказанные населению поставщиками фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг. То есть оплачиваются только оказанные по факту услуги, подтвержденные документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов. Если пациент самостоятельно выявляет факты приписки услуги, которую он не получал, необходимо сообщить об этом в Фонд медицинского страхования. Подать жалобу или обращение можно посредством официального сайта fms.kz, через мобильное приложение Qoldau 24/7 или обратиться по телефону 1406", - резюмировали в пресс-службе фонда.
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11.04.2023, 15:15 7581
В Алматы по решению суда сносят пристройку к жилому дому
Пристройка возведена без разрешительных документов
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сносят двухэтажную пристройку к зданию - жилому дому, сообщает управление градостроительного контроля города.
По данным управления, пристройка к зданию 96/77 на улице Мауленова возведена без разрешительных документов.
Ранее управлением градостроительного контроля по результатам проведенной проверки установлено, что строительство осуществлено хозяйственным способом без проектно-сметной документации, прошедшей в установленном порядке экспертизу, без привлечения авторского и технического надзоров, без уведомления о начале производства строительства. Исковые требования управления Алмалинский районный суд удовлетворил", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что снос пристройки начался в присутствии судебных исполнителей.
Ранее летнюю террасу кафе в центре Алматы снесли по решению суда.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
11.04.2023, 11:21 17241
Объявить мораторий на строительство в предгорьях Алматы предложил сенатор
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Андрей Лукин предложил объявить мораторий на строительство в горных районах Алматы.
По словам депутата, частные строительные компании, прикрываясь мораторием на проверки бизнеса, меняют целевое назначение земель с крестьянского или садоводческого хозяйства на ИЖС, потом ведут застройку многоэтажных жилых комплексов на склонах, непосредственно прилегающих к предгорьям.
Хотя МЧС неоднократно отмечало, что строительство на данных участках может привести к оползням техногенного характера, поскольку такие склоны не подходят для капитального строительства", - отметил Лукин в своем депутатском запросе.
По его словам, на одном из крупнейших казахстанских сайтов для размещения объявлений в сфере недвижимости выставлены несколько объявлений о продаже земельных участков от 50 соток до гектара в микрорайоне Каменское плато.
В одном объявлении собственник даже готов оказать помощь при переоформлении и изменении целевого назначения через связи в госорганах", - отметил депутат.
Учитывая вышеизложенное депутат предложил:
- провести детальную инвентаризацию земель горных и предгорных районов;
- проверить законность вывода части территорий природного парка «Медеу» для строительства ИЖС;
- внести изменения и дополнения в действующее законодательство, предусматривающие полный запрет частного строительства в горных и предгорных районах.
Напомним, бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров и включает пять административных районов области. В зоне особого внимания оказались Талгарский, Карасайский, Илийский, Енбекшиказахский и Жамбылский районы, где местные власти уличили в игнорировании генерального плана по застройке, утвержденного правительством в 2010 году.
Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин заявил о необходимости ужесточения требований к застройщикам.
Зачастую принимаются и вводятся в эксплуатацию здания, жилые дома, которые построены в том числе из саманного кирпича, который никаким нормам не подлежит и не выдержит при разрушительном землетрясении. Здесь большой спектр работы, который нам предстоит решать, и, наверное, потребует больших и финансовых средств и, возможно, пересмотра законодательства в целях ужесточения требований к застройщикам, непосредственно ведущим работы в сейсмоопасном регионе", - пояснил министр.
Независимый эксперт поделилась мнением о генплане Алматы до 2040 года. По ее словам, генплан предусматривает еще больший рост застройки, причем высокоэтажной.
11.04.2023, 10:39 20336
Региональные операторы сбывали социальный уголь предпринимателям в пик отопительного сезона
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев сообщил о фактах реализации социального угля в разгар отопительного сезона представителям бизнеса.
В целях исключения нехватки коммунально-бытового угля в предстоящий отопительный период министерством принимаются превентивные меры, направленные на ограничение вывоза угля автотранспортом (сроком на 6 месяцев) и железнодорожным транспортом, за исключением угледобывающих предприятий, сообщил Карабаев.
Опыт прошлого периода показал, что в самый пик отопительного сезона имелись факты оттока социального угля с точек реализации. Так, в пяти регионах страны (Северо-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Алматинской областях) отток составил порядка 400 тысяч тонн угля", - проинформировал министр.
По его словам, из-за отсутствия контроля со стороны акиматов ряд региональных операторов начали реализовывать социальный уголь не по назначению, то есть субъектам бизнеса (цементным, кирпичным заводам и тепличным хозяйствам).
11.04.2023, 09:45 21746
О множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в Генпрокуратуре
Выявлены многочисленные нарушения законности, связанные с несоблюдением порядка назначения НСД, отсутствием надлежащих обоснований их проведения, нарушением сроков, а также незаконным проведением НСД
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Проведенными в I квартале текущего года проверками состояния законности при назначении и проведении негласных следственных действий выявлены нарушения законности в деятельности органов уголовного преследования, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
По информации Генпрокуратуры, в прошлом году следственным судьям на рассмотрение поступило 34 637 постановлений о проведении следственных действий (НДС), из них санкционировано 32 393 постановления, отказано в проведении 2244 НСД.
Причинами для отказа судом в даче санкции стало несоблюдение требований при составлении поручения следователем, отсутствие мотивированного обоснования и нарушение сроков их назначения", - пояснили в пресс-службе.
Как рассказали в ведомстве, в первом квартале текущего года прокурорами выявлены многочисленные нарушения законности, связанные с несоблюдением порядка назначения НСД, отсутствием надлежащих обоснований их проведения, нарушением сроков, а также незаконным проведением НСД.
В соответствии УПК РК лицо, в отношении которого проводилось негласное следственное действие, должно быть об этом уведомлено органом досудебного расследования без ознакомления с результатами негласного следственного действия в срок не позднее шести месяцев с момента вынесения итогового решения по уголовному делу.
При этом лицо, в отношении которого проводились НСД, в течение пятнадцати суток с момента уведомления имеет право обратиться в специализированный следственный суд с заявлением о признании проведения соответствующих НСД незаконными и возмещении причиненного ущерба.
Тем не менее в 227 случаях выявлены нарушения указанных требований УПК.
По нарушениям Генеральной прокуратурой в адрес органов уголовного преследования внесены акты прокурорского надзора.
10.04.2023, 17:10 65116
МИД: Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке
Казахстан всегда выступал за толерантность и укрепление межрелигиозного диалога
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке в связи с нападениями на верующих в благословенной мечети Аль-Акса, сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
Выражаем надежду, что в складывающейся ситуации возобладает здравый смысл и все вовлеченные стороны проявят сдержанность и откажутся от шагов, ведущих к насилию и дальнейшему ухудшению ситуации, а также от актов подстрекательства. Полагаем важным в данной ситуации сохранение статуса-кво", - заявили в министерстве.
Казахстан, всегда выступая за толерантность и укрепление межрелигиозного диалога, твердо поддерживает усилия международного сообщества, направленные на мирное урегулирование ближневосточной проблемы в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.
Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения напряженности в период священного месяца Рамадан и праздника Песах", - добавили в МИД.
Напомним, в ночь на 5 апреля в Аль-Аксе произошли столкновения палестинцев с израильскими полицейскими, которые попытались вывести забаррикадировавшихся внутри мечети людей, якобы готовившихся устроить беспорядки, сообщает rbc.ru.
В ответ палестинцы запускали фейерверки и бросали камни прямо внутри здания. Полицейские применяли светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули. В результате были задержаны около 400 человек.
10.04.2023, 16:58 61231
В Ираке за работу в подпольном казино задержали 20 казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Ираке задержали 20 граждан Казахстана за осуществление незаконной трудовой деятельности - работа в подпольном казино. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
Посольство Казахстана в Иордании и по совместительству в Ираке договорилось с местными органами о проведении процедуры депортации без судебного разбирательства. В настоящее время указанные граждане, выплатив штрафы, покинули территорию Ирака. Этот случай не является единичным. В феврале текущего года семь граждан Казахстана находились под следствием за нарушение норм законодательства Ирака о пребывании иностранцев, в частности за осуществление незаконной трудовой деятельности в подпольном казино. Стало известно, что еще в ноябре 2022 года пятеро из них были задержаны и выпущены под залог до рассмотрения дела судом. Несмотря на это, они вернулись на прежнее нелегальное рабочее место и продолжили работать, тем самым нарушать нормы иракского законодательства", - сказал Айбек Смадияров.
Он отметил, что посольством Казахстана организована бесплатная юридическая и другая экстренная помощь. Проведены переговоры с судом и прокуратурой, по результатам которых достигнуты определенные положительные договоренности. Лица, нарушившие положения вышеуказанного закона, могут быть привлечены к тюремному заключению сроком до 3 лет либо обременены штрафом в размере от 500 тысяч до 3 млн иракских динаров. При этом все граждане РК были осведомлены, что едут в Ирак заниматься незаконной деятельностью.
В МИД призвали казахстанцев соблюдать законодательство других стран и не идти на риск тюремного заключения.
В интернете очень много объявлений. Многие, кто выезжает на такую работу, знают, куда едут. Только единицы не знают... Некоторые граждане возвращаются в страну после таких инцидентов, меняют фамилию и снова едут на такие сомнительные заработки. Есть такие факты, к сожалению", - заключил Айбек Смадияров.
10.04.2023, 16:30 66426
В МИД озвучили подробности по делу о побеге казахстанцев в Южной Корее
Фото: МИД РК
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров в ходе брифинга озвучил подробности по делу о побеге казахстанцев в Южной Корее.
Как известно, 24 марта 2023 года в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон двум гражданам Казахстана, прибывшим из города Ташкента, было отказано во въезде в республику Южная Корея", - напомнил Айбек Смадияров.
По его словам, для ожидания депортации они были помещены в специальное помещение, из которого в ночное время суток совершили побег и нелегально проникли на территорию Южной Кореи. Один гражданин Казахстана был задержан 26 марта, второй явился с повинной 29 марта.
В настоящее время они оба находятся в миграционном центре города Инчхон, в следственном изоляторе. Следственные мероприятия в соответствии с законодательством Южной Кореи могут продлиться до 3 месяцев, после чего дело передадут в прокуратуру. В этой связи в интересах следствия компетентными органами Республики Корея детали дела не раскрываются", - проинформировал Айбек Смадияров.
По данным МИД, указанные граждане обвиняются по трем нарушениям законодательства Южной Кореи.
Первое - это нарушение закона "Об иммиграционном контроле" - незаконный въезд в страну. Второе - нарушение закона "Об иммиграционном контроле" - незаконное пребывание на территории страны. Третье - нарушение закона "Об объектах аэропорта и его сооружений" - материальный ущерб", - сообщил он.
Официальный представитель МИД подчеркнул, что посольство Казахстана в Южной Корее находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами и родственниками граждан.
Айбек Смадияров также заявил, что распространяемая информация о массовых увольнениях граждан Казахстана в Южной Корее не соответствует действительности.
Данный инцидент не повлиял на официально трудоустроенных граждан Казахстана", - добавил он.
Напомним, двое депортированных уроженцев Туркестана 21 и 18 лет, ожидая рейс для депортации, перелезли через забор возле взлетно-посадочной полосы аэропорта Инчхон и убежали.
Одного из них задержали сразу. Данный инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и был широко освещен в местных СМИ. Позже 18-летний соотечественник, сбежавший из аэропорта Инчхона, добровольно сдался полиции. В бегах молодой человек находился несколько суток.
10.04.2023, 08:33 74181
Дожди прогнозируют синоптики в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня большая территория Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных разделов, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются дожди. На юге в горных районах временами ожидается сильный дождь, ночью на севере, в Акмолинской области, пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщает РГП "Казгидромет".
Лишь на севере, в центре, на востоке РК ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, в южных регионах - гроза, в Жамбылской области - град", - отмечают синоптики.
На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской областях ожидается сильный дождь.
В Жамбылской области ожидается очень сильный ветер с порывами 30 метров в секунду и более.
Ночью в центре, в горных районах области Жетысу, на поверхности почвы на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.
В Алматы ожидаются осадки, гроза. Температура воздуха днем составит +17, +19°C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13 метров в секунду.
В Астане: переменная облачность. Температура воздуха днем - +10, +12°C, скорость ветра - 5-10 метров в секунду.
В Шымкенте: осадки, гроза. Температура воздуха днем - +17, +19°C, скорость ветра - 8-13 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, днем временами 23 метра в секунду.
Ранее синоптики сделали прогноз погоды на апрель.
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