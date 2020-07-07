Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - Медпрепараты на 3,7 млн тенге изъяты из незаконной продажи в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

В первые сутки проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению незаконной реализации лекарственных препаратов и медицинских средств сотрудниками департамента полиции Нур-Султана из незаконного оборота изъята крупная партия медицинских масок, комбинезонов, термометров, медицинских очков и антисептических средств", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По информации ведомства, у жительницы города выявлены 63 медицинских бесконтактных термометра, медицинские плащи, маски на общую сумму около 3 млн тенге.

Также по улице Туркестан выявлен факт незаконной реализации ста литров антисептического средства на сумму около 200 тыс. тенге.

По данным полиции, незаконная торговля "Ингавирином", "Парацетамолом", "Цефтриаксоном" и некоторыми другими лекарствами велась через интернет.

Все нарушители доставлены в полицию. По каждому выявленному факту будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

Департамент полиции Нур-Султана просит сообщать о фактах незаконной продажи лекарственных средств в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру 102.

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