25.04.2025, 15:46 52596
Мемориальную доску в честь Бауыржана Момышулы открыли на его малой родине в Жамбылской области
Фото: Twitter/asylov_genpr
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Тараз. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы открыли сегодня в селе Жуалы Жамбылской области, у здания прокуратуры района.
В церемонии открытия принял участие генеральный прокурор Берик Асылов. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Открытие мемориальной доски приурочено к 115-летию со дня рождения героя и в канун празднования 80-летия Великой Победы на его малой родине - в селе Жуалы Жамбылской области,
Также в здании прокуратуры открыт уголок памяти, отражающий важные вехи его жизни и фронтовые подвиги. Это не просто дань уважения - это символ мужества, чести и патриотизма", - написал генпрокурор.
Асылов напомнил, что в 30-х годах прошлого века Бауыржан Момышулы работал прокурором Жуалинского района.
Для нас, прокуроров, это большая честь и ответственность - хранить память о таком человеке", - подчеркнул он
Из 885 сотрудников прокуратуры в 1941 году 411 прокуроров добровольно ушли на фронт.
Кроме того, подвиг наших героев - участников войны - увековечен на памятной плите, открытой в этот же день на площадке перед зданием прокуратуры Жамбылской области в Таразе. На плите высечены имена Бауыржана Момышулы и других участников Великой Отечественной войны - прокуроров, стоявших у истоков правопорядка в самые трудные годы. Их стойкость и преданность долгу остаются эталоном для нынешнего поколения. Мы обязаны не только чтить память, но и последовательно укреплять ту правовую основу, за которую сражались наши герои. Их жизнь - пример служения государству, ответственности перед народом и верности присяге", - подчеркнул Асылов.
Он выразил особую благодарность Зейнеп Ахметовой - писателю, общественному деятелю и невестке Бауыржана Момышулы - за личное участие и вклад в сохранение наследия героя.
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26.04.2025, 11:18 7641
В Отбасы банке объяснили изменения в правилах использования пенсионных выплат на лечение
Фото: pixabay.com
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Отбасы банке объяснили изменения в правилах использования единовременных пенсионных выплат на лечение, передает корреспондент агентства.
С 27 апреля 2025 года правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение будут работать с изменениями и дополнениями. Главное нововведение касается лечения маленьких казахстанцев. Теперь единовременные пенсионные выплаты родители могут направить не только на оплату своего лечения, но и на лечение несовершеннолетних детей", - отметили в банке.
Также, по информации пресс-службы, изменится процедура использования единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги:
- теперь в поликлинике по месту прикрепления нужно будет взять заключение врачебно-консультационной комиссии, а не просто врачебной комиссии, как это было ранее;
- договор со стоматологической клиникой должен будет обязательно соответствовать утвержденной форме;
- к договору со стоматологической клиникой должен быть приложен план лечения, состоящий из двух этапов с указанием сумм. Первый этап - это хирургический с учетом всех расходных материалов. Второй этап - ортопедический, включающий в себя конструкцию на имплантах;
- оплата с помощью ЕПВ будет производиться на первом этапе до хирургического лечения и на втором этапе до ортопедического лечения. И на первом и на втором этапе необходимо будет делать снимок зубов для ВКК и дважды получать само заключение ВКК к каждому этапу по отдельности для последующего прикрепления на платформе enpf-otbasy.kz;
- при оказании стоматологических услуг без имплантации, то есть когда производится просто протезирование съемными и несъемными протезами, оплата с помощью ЕПВ будет происходить также в два этапа - до начала протезирования и перед установкой съемных или несъемных зубных протезов.И на первом и на втором этапе необходимо будет также делать снимок зубов для ВКК и прикладывать само заключение ВКК на платформе enpf-otbasy.kz.
Ранее сообщалось, что казахстанцам не будут запрещать досрочно использовать пенсионные накопления.
26.04.2025, 09:31 12651
В нацпарке "Иле-Алатау" фотоловушка засняла индийского дикобраза
Фото: depositphotos.com
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном национальном природном парке "Иле-Алатау" фотоловушка засняла индийского дикобраза, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира.
Индийский дикобраз, занесенный в Красную книгу РК, вновь зафиксирован на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка с помощью фотоловушки. Индийский дикобраз - крайне редкий вид для Казахстана. Этот факт свидетельствует о том, что данный редкий вид продолжает стабильно обитать в пределах ареала, а также предоставляет ученым возможность изучать численность и активность животного", - отметили в пресс-службе.
Ранее в нацпарке в Туркестанской области фотоловушки запечатлели редких животных.
25.04.2025, 12:15 62396
Авиакомпанию SCAT оштрафовали за нарушение прав пассажиров
Пассажиры задержавшегося рейса провели весь день в аэропорту без должных условий
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажиры рейса Усть-Каменогорск - Астана более восьми часов провели в аэропорту без должных условий из-за задержки рейса, рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.
25 февраля пассажиры рейса Усть-Каменогорск - Астана стали заложниками длительной задержки. Несмотря на более чем восьмичасовое ожидание в дневное время, авиакомпания не обеспечила им своевременное размещение в гостинице.
Только к десяти часам вечера, после вмешательства дежурного прокурора, пассажирам было предоставлено место для отдыха. Люди провели весь день в аэропорту, ожидая вылета без должных условий", - рассказали в ведомстве.
По результатам прокурорской проверки авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 МРП.
25.04.2025, 11:34 67466
Ударил таксиста за просьбу не курить в салоне: в Алматы вынесли приговор агрессивному пассажиру
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы двух пассажиров такси привлекли к ответственности за агрессию в отношении водителя такси, сообщили в пресс-службе городского суда.
Согласно материалам дела, один из пассажиров, находясь на заднем сиденье автомобиля, курил в салоне. На замечание водителя он отреагировал агрессивно - использовал нецензурную брань и ударил водителя по затылку. Суд признал его виновным по статье Уголовного кодекса РК "Нанесение побоев" и назначил наказание в виде 12 суток ареста, а также взыскал с него 100 тыс. тенге тенге в счет компенсации морального вреда.
Второй пассажир, находясь на переднем сиденье того же автомобиля, также вступил в конфликт с водителем и использовал нецензурную лексику. Он был привлечен к ответственности по статье КоАП РК "Мелкое хулиганство". Суд назначил ему административный арест на 15 суток.
Ранее сообщалось, что в Алматы задержан 32-летний подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении 19-летнего водителя такси.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
25.04.2025, 10:38 70241
В Казахстане стоимость ритуальных услуг выросла на 5%
Фото: finprom.kz
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость ритуальных услуг выросла в 11 из 20 регионов РК, при этом в остальных регионах цены не уменьшились, а остались на том же уровне, сообщает finprom.kz.
Тем временем цены на ритуальные услуги не снижаются уже 51 месяц. По итогам марта текущего года они не изменились, а месяцем ранее показали рост на 0,3%. За год ритуальные услуги подорожали на 4,9%, против 13% годом ранее.
В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был отмечен в Западно-Казахстанской области: сразу в полтора раза. Следом идут Жетысуская и Актюбинская области: на 23,1% и на 11,1%. Наименее заметное удорожание наблюдалось в Алматинской (на 4,1%), Абайской (на 6,1%) и Карагандинской (на 6,7%) областях.
За январь-декабрь 2024 года численность умерших в РК составила 132,9 тыс. человек - на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Почти четверть всех умерших суммарно пришлась лишь на три густонаселенных региона - Алматы (12,2 тыс. человек), а также Карагандинскую (10,6 тыс. человек) и Туркестанскую (10,1 тыс. человек) области.
Тем временем объем услуг, оказанных в сфере организации похорон и связанной с этим деятельности, сокращается уже второй год подряд. За январь-декабрь 2024 года он составил 4,9 млрд тенге - сразу на 38,2% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению же с печально высокими показателями 2022 года объем услуг в секторе уменьшился почти в 3 раза.
Стоит отметить: на умерших в сельской местности пришлось лишь менее 40% от общей численности умерших за 2024 год, в то время как услуги в сфере организации похорон на селе составили лишь 5,7% от общего объема услуг в секторе.
25.04.2025, 09:57 69981
В Алматы водителя привлекли к ответственности за непропуск скорой помощи
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель привлечен к ответственности за непропуск машины скорой помощи в Алматы, сообщает Polisia.kz.
Инцидент произошел около 15.30 на пересечении улиц Трудовая и Ашимова. Водитель автомобиля Toyota проигнорировала требование уступить дорогу карете скорой помощи, двигавшейся с включенными проблесковыми маячками. Сотрудники местной полицейской службы оперативно зафиксировали нарушение. В отношении автоледи составлен протокол, с ней проведена профилактическая беседа и разъяснена важность соблюдения ПДД, особенно в ситуациях, где на кону - человеческая жизнь", - отметили в полиции.
Ранее сообщалось как будут работать бригады скорой помощи с 1 мая.
23.04.2025, 10:01 178231
Школьники заступили на вахту у Вечного огня в парке 28 гвардейцев-панфиловцев
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы стартовала ежегодная вахта памяти, приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз" вновь заступили в почетный караул у Мемориала Славы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщили в Министерстве обороны РК.
Традиция несения почетной вахты на посту № 1 у Вечного огня сохраняется уже шестой год. На этот раз первыми ее открыли учащиеся кадетских классов "Жас сарбаз" школы № 95. В составе сводного отряда, который формируется из школьников разных образовательных учреждений Алматы, они будут нести вахту в течение трех дней", - проинформировали в ведомстве.
Почетный караул выставляется ежедневно с 09.00 до 16.00. Смена караула производится по заранее утвержденному графику. В состав каждой смены входят начальник караула, его помощник и разводящие.
Стоять в почетном карауле у Вечного огня для нас большая честь. Таким образом мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за мирное небо. Мы чувствуем ответственность и гордость", - поделилась впечатлениями командир сводного отряда ученица 10 класса общеобразовательной школы № 102 Лейла Пирматова.
До 7 мая в почетной вахте примут участие юнармейцы из 12 школ города. Для ребят это не только возможность отдать дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны, но и важный этап военно-патриотического воспитания, формирования гражданской ответственности и мужества.
22.04.2025, 19:19 203231
В Алматы более 200 водителей мопедов привлекли к ответственности
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" сотрудники патрульной полиции Жетысуского района проводят масштабные рейды, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение ПДД, сообщает Polisia.kz.
Только за два дня отработки в районе выявлено более 360 нарушений, совершенных водителями мопедов. Более 200 единиц транспорта водворены на специализированную штрафстоянку. Основные причины - отсутствие государственных номерных знаков, страхового полиса, водительских удостоверений, а также игнорирование требований дорожных знаков и сигналов светофора.
Особое внимание уделяется грубым и систематическим нарушениям, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.
Ранее мотополиция Астаны выявила 20 водителей мопедов, нарушивших правила дорожного движения. Среди нарушителей - двое несовершеннолетних и один иностранец, нарушивший миграционное законодательство и занимавшийся незаконной курьерской деятельностью. 12 мопедов водворены на коммунальную стоянку.
В полиции напомнили, что с 5 апреля мопеды официально приравнены к механическим транспортным средствам. 6 апреля в столице начались профилактические мероприятия.
Если раньше за нарушение ПДД водителей мопедов наказывали штрафом в размере 2 МРП, то после принятия норм они будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями автомобилей, напомнили в департаменте.
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