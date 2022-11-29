Металлочерепица и доборные элементы для кровли

Прочный и надежный кровельный материал, внешне похожий на натуральную черепицу, называют металлочерепицей. Это универсальное, долговечное покрытие, подходящее для жилых, промышленных, коммерческих зданий в любом стиле. Компания STYNERGY предлагает изделия для крыши разных цветов, с разной высотой шага, общей и рабочей шириной, в том числе и металлочерепицу. В каталоге представлены глянцевые и матовые варианты металлочерепицы от известных производителей.

Металлочерепица практична и надежна, с ней удобно работать. Ее покупают как при строительстве новых домов, так и во время ремонта старых, когда нужно придать кровле свежий, эстетичный вид. Всегда можно выбрать подходящие по цене за квадратный метр варианты металлочерепицы. Дополнительно понадобятся кровельные доборные элементы. На выбор есть как классический "Супермонтеррей", так и более оригинальные профили STELLA и COMO.

Металлочерепица для кровли: структура, характеристики

Материал включает 5 слоев. Так обеспечивается прочность и стойкость к негативным факторам. Основой является тонкий стальной лист, способный выдерживать большие нагрузки. С обеих сторон его обрабатывают оцинкованным покрытием для защиты от коррозии. Далее по такому же принципу наносят грунтовку, обеспечивающую хорошую адгезию. Благодаря ей краска плотно держится на металле.

Долгий срок эксплуатации обеспечен за счет полимера с лицевой стороны, внутри для лучшей защиты - слой лака. Цена на металлочерепицу в Алматы зависит от типа профиля и верхнего покрытия. Последнее бывает глянцевым и матовым. Первый вариант - стандарт, предполагает нанесение стойкой полиэфирной краски. Матовая обработка смотрится оригинально, изысканно. Выдерживает жару и сильные морозы, хорошо выглядит на любом здании.

Каталог металлочерепицы на https://stynergy.kz поможет выбрать подходящий вариант для кровли. При необходимости материал легко укладывается сверху основного покрытия. Перед покупкой обращают внимание на размер и толщину листов, последняя составляет 0,4-0,9 мм. Прайс лист металлочерепицы ознакомит с расценками на разные типы материалов. STYNERGY в Казахстане предлагает заказать продукцию, выпущенную на оборудовании финской компании FORMIA.





Приобрести доборные элементы для кровли

Для обустройства крыши необходимо использовать специальные вспомогательные изделия. Доборные элементы для кровли выпускаются в широком ассортименте, делаются из того же материала, что и металлочерепица. Изделия идентичны также по цвету, характеристикам. Купить их можно по доступной стоимости по ссылке

В наличии следующие доборные элементы кровли:

плоские, бочкообразные, фигурные коньки;

торцевые, карнизные планки;

внутренние и внешние ендовы;

стеновые примыкания;

заглушки конька, тройники.

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