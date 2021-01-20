Метель и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет", 20 января в Акмолинской области днем на большей части ожидается снег. Местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области завтра местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области в среду местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

20 января в Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидается снег. Местами ожидаются туман, метель. Ветер восточный, с переходом на юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области завтра местами ожидаются туман, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

20 января в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед.





В Западно-Казахстанской области завтра местами ожидаются туман, низовая метель.

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