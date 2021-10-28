Метель и туман ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - В Казахстане 28-30 октября в ряде регионов ожидается низовая метель. Об этом сообщили в РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В предстоящие дни с северным циклоном и прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра. В северных и центральных районах страны с низовой метелью и гололедом, 28-29 октября в горных районах юга и юго-востока - сильные осадки", - сообщает РГП "Казгидромет".
Также по республике ожидается туман. Колебание температуры воздуха на западе ночью от 5 мороза - 6 градусов тепла до 0-8 тепла, днем основной фон 5-15 тепла.
На северо-западе, севере ночью колебание от 3-8 мороза до 3 мороза - 5 градусов тепла, днем небольшое понижение от 3-10 до 0-8 тепла.
В центре ночью небольшое повышение температуры от 5-10 до 3-8 градусов мороза, днем колебание от 0-10 до 2-13 тепла, на востоке ночью колебание от 0-7 мороза до 0-5 тепла, днем от 2-13 до 5-15 градусов тепла, на юге ночью основной фон 5 мороза - 8 тепла, днем 7-15 тепла, на юго-востоке страны ночью небольшое понижение от 2-8 до 0-5 тепла, днем колебание от 10-18 до 7-15 градусов тепла.