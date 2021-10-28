Метель и туман ожидаются в Казахстане

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 27 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области стремительными темпами развивается дебатное движение среди учащейся и студенческой молодежи. Ежегодно проводятся дебатные турниры различного масштаба, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На днях в Шортандинском районе состоялись дебаты с участием школьников на тему "Тэуелсіздіктін 30 жылындагы жетістіктер", сообщает управление внутренней политики региона.

Как рассказали в отделе образования Шортандинского района, дискуссия прошла на базе средней общеобразовательной школы села Бектау с участием членов дебатного клуба "Соз мерген".

Сегодняшнее мероприятие проведено с целью повышения уровня знаний, критического мышления, творческой активности учащихся, развития гражданственности и патриотизма школьников. Ребята соревновались в красноречии и говорили о достижениях нашей страны за годы суверенитета. Все участники продемонстрировали хорошие интеллектуальные способности", - рассказал инициатор мероприятия, учитель казахского языка и литературы Ербол Мадениет.

В дебатах приняли участие несколько команд учащихся. Победителем стала команда "Жалын".

В рамках юбилея Независимости в области проведен ряд дебатных мероприятий среди школьников. Недавно в Кокшетау состоялся дебатный турнир, в котором приняли участие 80 учащихся, представляющих 40 команд из 12 районов, 2 городов и областных специализированных школ-интернатов для одаренных детей. Дебатный турнир проводился по американскому парламентскому формату в казахской и русской лигах.

К слову, при школах области действуют 348 дебатных клубов с охватом более 5000 учащихся.