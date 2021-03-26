Метели, грозы и град: два циклона влияют на погоду в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Над Казахстаном объединятся два циклона, в связи с чем в ближайшие три дня на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Объединятся два циклона: из районов Средиземного моря и северо-западный. Они и будут определять погоду на большей части республики. С их приходом почти во всех регионах ожидаются осадки, местами сильные, гололедные явления, метели. На юге страны прогнозируются грозы, возможен град. Также прогнозируется небольшое повышение температуры", - говорится в прогнозе "Казгидромета" на 26-28 марта.

По данным синоптиков, завтра, 26 марта, в Нур-Султане ожидается погода без осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов мороза, днем 0-2 градусов тепла.

27 марта в столице ожидается переменная облачность, днем осадки в виде дождя и снега, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем 1-3 тепла.

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