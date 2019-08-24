Система Orphus

МИД прокомментировал сообщения об изнасиловании казахстанки полицейскими в России

23.08.2019, 09:05 16579
МИД прокомментировал сообщения об изнасиловании казахстанки полицейскими в России
Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало сообщения об изнасиловании казахстанки полицейскими в России, передает Kazakhstan Today.
 
"Генеральное консульство РК в Казани направило письменный запрос в ГУ МВД России по Свердловской области с просьбой предоставить информацию по произошедшему преступлению. Сама пострадавшая в консульство за помощью не обращалась. В этой связи подтвердить или опровергнуть ее принадлежность к гражданству РК пока не предоставляется возможным", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
 
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России двое полицейских изнасиловали гражданку Казахстана. По данным СМИ, девушка оказывала сексуальные услуги за деньги, у нее нет российского гражданства, она уроженка Казахстана. Полицейские задержали девушку, когда она выходила из сауны, посадили в автомобиль и изнасиловали. Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая