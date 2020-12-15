Минфин проверит законность передачи Талгарской райбольницы в частные руки

Талдыкорган. 14 декабря. Kazakhstan Today - Предварительный анализ информации показал наличие ряда процедурных нарушений при проведении тендера по передаче ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница" в доверительное управление. Об этом сообщил премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин в ответе на депутатский запрос касательно приватизации Талгарской больницы, передает Kazakhstan Today.

Предварительный анализ информации показал наличие ряда процедурных нарушений при проведении тендера (включение в тендерные условия обязательств по соблюдению утративших силу норм по минимальным стандартам (нормативам) оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения государственных организаций здравоохранения, прохождение победителем тендера допуска по квалификационному требованию о наличии опыта управления объектами здравоохранения или опыта осуществления деятельности в сфере здравоохранения, не менее 3 (трех) лет с подтверждающими документами и пр.). В этой связи Министерству финансов поручено провести проверку законности передачи в доверительное управление ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница", - написал Аскар Мамин в ответе на депзапрос.

Глава кабмина рассказал, что 7 октября 2020 года на портале реестра государственного имущества www.gosreestr.kz был объявлен соответствующий открытый электронный тендер. 23 октября 2020 года согласно протоколу электронных торгов ТОО "A-Сlass Medical" признан победителем электронного тендера.

По его словам, постановление о передаче райбольницы в доверительно управление без права последующего выкупа сроком на 15 лет было принято акиматом Алматинской области с целью повышения качества и доступности медицинских услуг населению региона, улучшения материально-техничической базы, оснащения высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Мамин также рассказал, что в соответствии с Комплексным планом приватизации на 2016-2020 годы в области здравоохранения приватизировано 5 республиканских и 20 местных объектов, 16 объектов передано в доверительное управление с правом последующего выкупа (1 республиканский и 15 местных), 4 объекта ликвидированы.

Необходимо отметить, что правительством рекомендовано местным исполнительным органам приостановить приватизацию объектов здравоохранения в период пандемии на своем уровне", - добавил он.

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