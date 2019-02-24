Министерство индустрии и инфраструктурного развития в текущем году примет меры по открытию ряда авиасообщений

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития в текущем году примет меры по открытию авиасообщений по ряду крупных направлений, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек, выступая на заседании правительства Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Глава ведомства сообщил, что в текущем году министерством совместно с авиакомпанией "Эйр Астана" будут приняты меры по открытию авиасообщений по направлению Япония, Нью-Йорк, Шанхай и другие крупные города мира.

"В этом году мы начнем процедуру аккредитации для полетов в США. Министерством подготовлен к подписанию проект межправительственного Соглашения о воздушном сообщении между РК и США по типу "Открытое небо", которое планируется подписать в марте 2019 года", - сказал министр.

Ранее президент Казаxстана Нурсултан Назарбаев поручил проработать вопросы открытия прямых авиарейсов в США и Японию.

Кроме того, по его словам, 150 млрд тенге планируется выделить на строительство и реконструкцию местной сети автодорог. С текущего года министерство переходит от дорогих капитальных проектов в основном к экономичному среднему методу холодного ресайклинга.

На 2019 год на паритетной основе предусмотрено выделение средств из республиканского и местного бюджета в сумме 150 млрд тенге. Таким образом к 2025 году мы улучшим состояние местной сети до 90% (в хорошем и удовлетворительном состоянии)", - отметил Женис Касымбек.

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