Министр цифрового развития высказался о радиофобии казахстанцев

Для обеспечения населения связью необходимо устанавливать сотовые станции
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин в кулуарах сената высказался об опасности для населения станций сотовой связи.
Если какому-то человеку не нравится, что стоит базовая станция, сегодня оператор вынужден по этому требованию снимать оборудование и искать новое место установки. Это не только поиск места установки, это еще и капитальные затраты, для того чтобы базовую станцию установить. Это не только железные конструкции, на которые базовая станция устанавливается, это еще подводка необходимых сетей, то есть для того, чтобы базовая станция работала, к ней нужно оптический кабель подвести - это затраты времени, ресурсов и т.д.", - сказал Багдат Мусин.
Он отметил, что, для того чтобы обеспечить население связью и интернетом, необходимо устанавливать базовые станции.
Нужно донести до жителей информацию, что никто их облучать не собирается, никакой Бил Гейтс с помощью этих базовых станций контролировать их не собирается. Это на самом деле просто жизненная необходимость на сегодня, как вода в доме необходима, так и связь необходима. Поэтому для того, чтобы эта связь была, нам нужно устанавливать базовые станции сполна на всех жилых комплексах, чтобы покрывать определенные районы", - сказал министр.
Ранее министр сообщил, когда казахстанцы смогут использовать QR-код для подписания документов.