Приютивший его десантник обрел четвероногого друга, а щенок - дом", - рассказали в пресс-службе Министерства обороны РК.
Минобороны: на блокпост к военнослужащим в Алматы пришел щенок
15.01.2022, 18:10 46431
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Узбекистан временно закрыл наземную границу с Казахстаном
15.01.2022, 19:28 41256
ТАШКЕНТ. 15 ЯНВАРЯ - Временно приостанавливается пересечение границы Узбекистана с Казахстаном. Причиной стал новый штамм коронавирусной инфекции Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, с 15 января 2022 года временно приостанавливается пересечение государственной границы Республики Узбекистан с Республикой Казахстан гражданами двух стран за исключением следующих категорий лиц:
- все категории граждан, въезжающие посредством авиационного сообщения;
- граждане Республики Узбекистан и Республики Казахстан, возвращающиеся на родину
- сотрудники межправительственной фельдъегерской связи;
- водители, осуществляющие международную перевозку грузов;
- лица, следующие в составе официальных (правительственных) делегаций;
- сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей;
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Появились первые поступления в Фонд "Казакстан халкына"
15.01.2022, 17:27 47611
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Появились первые поступления в общественный социальный фонд "Казакстан халкына" (Народу Казахстана), созданный по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Свою однодневную заработную плату перечислил глава правительства Алихан Смаилов и сотрудники канцелярии премьер-министра, сообщает "Хабар 24".
Инициативу поддержали также коллективы министерств экологии, геологии и природных ресурсов и по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Они перечислили однодневный заработок.
Также, одними из первых на призыв откликнулись акционеры Степногорского горно-химического комбината. Они направили 350 миллионов тенге.
Напомним, что в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного на заседании мажилиса парламента РК, несколько общественных организаций Казахстана учредили общественный социальный фонд (ОСФ) "Казакстан халкына". Председателем учрежденного фонда "Казакстан халкына" стал Болат Жамишев.
Номера call-центров для жалоб на действия полицейских опубликовали в МВД
15.01.2022, 17:00 48021
Как сообщает Polisia.kz, департаменту собственной безопасности МВД поручено тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции.
По всем фактам неправомерных действий сотрудников полиции, просим граждан обращаться на круглосуточный телефон доверия ДСБ МВД "14-02", 8 (7172) 71-41-09, блог министра, фронт-офисы "Ашык Аланы", а также территориальные подразделения собственной безопасности:
УСБ ДП города Нур-Султана - 8-702-127-98-18;
УСБ ДП города Алматы - 8-707-927-67-69;
УСБ ДП города Шымкента - 8 (7252) 21-43-23;
УСБ ДП Акмолинской области - 8 (7162) 25-03-60;
УСБ ДП Алматинской области - 8 (7282) 60-81-58;
УСБ ДП Актюбинской области - 8 (7132) 52-16-91;
УСБ ДП Атырауской области - 8 (7122) 25-10-38;
УСБ ДП Восточно-Казахстанской области - 8 (7232) 23-43-32;
УСБ ДП Жамбылской области - 8 (7262) 45-43-39, 8-701-072-70-00;
УСБ ДП Западно-Казахстанской области - 8 (7112) 98-45-68, 98-42-75, 98-40-44, 8-707-290-28-84;
УСБ ДП Карагандинской области - 8 (7212) 42-93-39;
УСБ ДП Костанайской области - 8-707-715-44-24;
УСБ ДП Кызылординской области - 8 (7242) 27-28-74, 8-747-182-51-43;
УСБ ДП Мангистауской области - 8 (7292) 47-52-69;
УСБ ДП Павлодарской области - 8 (7182) 32-28-22;
УСБ ДП Северо-Казахстанской области - 8 (7152) 61-26-89, 8-700-161-26-89;
УСБ ДП Туркестанской области - 8-701-121-93-35;
УСБ ДП на транспорте - 8 (7172) 94-23-20, 8-707-294-23-20;
Метро Алматы возобновит работу 17 января
15.01.2022, 15:14 56806
Фото: Kazakhstan Today
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Алматинский метрополитен возобновит свою работу 17 января и будет работать с 7.00 до 21.00, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации управления городской мобильности Алматы, интервал движения поездов составит 10 минут в "часы пик" и 13 минут - в остальное время.
Кроме того, с 17 января общественный транспорт в городе, в том числе и троллейбусы и пригородные маршруты, будет курсировать до 21.00. Таким образом, график работы городских маршрутов - с 08.00 до 21.00, пригородных - с 09.00 до 21.00.
Очевидец рассказал о спасении пассажиров борта Asiana Airlines во время беспорядков в Алматы
15.01.2022, 14:31 55411
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Очевидец рассказал о спасении пассажиров борта Asiana Airlines во время беспорядков в Алматы 5 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Рейс авиакомпании Asiana Airlines OZ577, 5 января приземлился в 19.50, уже, после того как в здание пассажирского терминала аэропорта Алматы ворвались экстремисты и мародеры. Все эвакуировались и бежали, спасаясь от неуправляемой толпы беспредельщиков. Когда наш борт зарулил на стоянку, на перрон уже проникли преступники и на наших глазах завладели перронной техникой", - написал на странице facebook-группы "Казахстанский Клуб Любителей Авиации" Moon Su Kim.
По его словам, ситуация была "просто безвыходной". В особенности для экипажа и пассажиров, оставшихся на борту воздушного судна.
В то время как на пероне уже никого не было и пассажиры были в очень опасной ситуации, оставшись один на один с бесчинствующими преступниками, но что произошло дальше, ни что иное как героизм, проявление сильного духа, и высокого профессионализма. Эти сотрудники аэропорта спасали пассажиров до конца, по собственной инициативе на свой страх и риск, в условиях полной эвакуации аэропорта", - сообщает автор.
Отмечается, что имея в распоряжении одну машину и перронный автобус, они высадили пассажиров рейса OZ577 перевезли в безопасное место.
Ранее сообщалось, что очевидцы рассказали о том, что происходило в Алматы во время беспорядков.
В Акмолинской области из-за непогоды закрыты некоторые дороги
15.01.2022, 13:36 59861
КОКШЕТАУ. 15 ЯНВАРЯ - В Акмолинской области из-за непогоды закрыты некоторые дороги для всех видов автотранспорта, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Акмолинской области с 11 часов 45 минут 15 января введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автомобильных дорогах:
- на 18-231 км автомобильной дороги Нур-Султан - Петропавловск, участок между городами Нур-Султан и Щучинск (участок дирекций платных дорог АО "НК "КазАвтоЖол");
- на 0-184 км автомобильной дороги Кокшетау - Атбасар, участок между городами Кокшетау и Атбасар;
- на 997-1247 км автомобильной дороги Екатеринбург - Алматы, участок между городами Атбасар и Нур-Султан.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
В Карагандинской области обнаружили очаг ящура
15.01.2022, 10:01 65891
КАРАГАНДА. 15 ЯНВАРЯ - Очаг ящура у крупного рогатого скота обнаружили в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Кииктинском сельском округе Шетского района введены карантинные ограничения. По данным территориальной инспекции, заразное заболевание лабораторно подтвердилось у двух животных. Павших голов пока нет", - сообщает "Хабар 24".
К ликвидации очага инфекции приступили специалисты. Эпизоотическая ситуация в регионе находится под контролем, отметили в ветинспекции.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области опасная инфекция поражает домашний скот.
Какая погода ждет казахстанцев в субботу
15.01.2022, 08:34 52706
Активный циклон с районов Баренцева моря принесет обильные осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга Казахстана - сильные осадки. Также ожидаются гололед, сильный ветер с метелью, на севере, западе, юге, в центре страны порывы ветра достигнут 30 метров в секунду и более. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы до 23-28 метров в секунду, в горных перевалах 30 метров в секунду и более.
На севере области, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра на юго-западе области до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на юго-западе области временами 30 метров в секунду и более.
На большей части Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, в северной половине области 30 метров в секунду и более.
На большей части Костанайской области ожидаются гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на юге области временами 30 метров в секунду и более.
На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед, на большей части области усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на северо-западе области временами 30 метров в секунду и более.
На большей части Акмолинской области ожидается метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на северо-западе, востоке области временами до 30 метров в секунду и более, днем на юге области гололед.
Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются метель, гололед, днем на большей части области усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на севере, западе области временами 30 метров в секунду и более.
Ночью на юго-западе, западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, на юге области порывы до 23-28 метров в секунду с метелью.
На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, на юго-западе, западе области усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду.
На большей части Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере, в центре области ожидаются туман, гололед, метель.
На большей части Атырауской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду.
Ночью на западе, севере, днем на большей части Мангистауской области ожидается гололед, на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, днем на западе, в центре области порывы до 23-28 метров в секунду.
На большей части Актюбинской области ожидаются метель, гололед, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра 15-20, на северо-западе области до 23-28 метров в секунду.
В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в ряде областей объявили штормовое предупреждение.
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15.01.2022, 10:01В Карагандинской области обнаружили очаг ящура 15.01.2022, 13:3658986В Акмолинской области из-за непогоды закрыты некоторые дороги 15.01.2022, 15:1455996Метро Алматы возобновит работу 17 января 15.01.2022, 14:3154601Очевидец рассказал о спасении пассажиров борта Asiana Airlines во время беспорядков в Алматы 15.01.2022, 08:3452251Какая погода ждет казахстанцев в субботу 13.01.2022, 20:52103176С 14 января в РК вводят новые карантинные ограничения 13.01.2022, 21:29100506В девяти областях объявили штормовое предупреждение 14.01.2022, 16:2493996Таксист помог вычислить мародера в Алматы 14.01.2022, 08:3593046Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев COVID-19 14.01.2022, 17:0892706В Алматы у мародеров изъяли оружие и бытовую технику 17.12.2021, 21:21272801В Актау 32 семьи переселили в новое жилье из аварийных домов 17.12.2021, 20:55244156Более тысячи дольщиков получают ключи от квартир ЖК "Шыгыс" в Нур-Султане 17.12.2021, 20:33237316Первый рейс в Абу-Даби был совершен сегодня из Алматы авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi 18.12.2021, 10:19232186В ЗКО из-за непогоды закрыли трассу 18.12.2021, 12:16226891Главную елку страны установят в Нур-Султане возле сферы "Нур Алем"
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