Мотоклуб проголосовал на референдуме в Усть-Каменогорске: байкеры выбрали будущее страны

Члены Moto Corps MC уверены, что каждый голос важен и что будущее Казахстана зависит от активной гражданской позиции всех его жителей

Фото: Акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске в референдуме приняли участие участники мотоклуба Moto Corps MC.





Члены Moto Corps MC, единственного в регионе клуба формата "MC", пришли на избирательный участок в полном составе, чтобы отдать свой голос за будущее Казахстана. Этот жест стал символом их ответственности не только на дорогах, но и в общественной жизни страны", - рассказали в областном акимате.





Moto Corps MC существует с 2018 года и объединяет байкеров из таких городов, как Риддер, Семей и Усть-Каменогорск. Основная миссия клуба - популяризация мотоциклетной культуры и воспитание правильного отношения к двухколесному транспорту. Все члены клуба обязаны иметь категорию "А", и за годы существования клуба его участники активно сотрудничают с местными властями и благотворительными организациями.





Одним из важных достижений Moto Corps MC стало открытие "Байк поста" - специального места для мотопутешественников, где можно отдохнуть, отремонтировать технику и решить бытовые проблемы в дороге. Байк-пост, организованный на собственные средства клуба, уже принимал гостей из России, Бразилии, Украины, США и других городов Казахстана.





Наша миссия как граждан Республики Казахстан - участие в референдуме. Это важнейшее событие для всей страны, поскольку от его итогов зависит направление развития нашей любимой Родины", - рассказал участник клуба Ярослав Костенко.





Члены Moto Corps MC уверены, что каждый голос важен и что будущее Казахстана зависит от активной гражданской позиции всех его жителей.