Американский MTV показал клип Димаша

Алматы. 3 октября. Kazakhstan Today - На официальном канале YouTube американского MTV вечером 2 октября был показан последний клип Димаша Qairan Elim, передает Kazakhstan Today.

Клип вышел в эфире программы Friday Livestream с ведущим Кеваном Кенни. Отрывок программы размещен на странице Dimash USA Fan Club в Instagram .

Как отмечается в сообщении фан-клуба, Димаш является первым музыкальным исполнителем, чья песня была исполнена на канале MTV в США на казахском языке.

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