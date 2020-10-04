Система Orphus

Американский MTV показал клип Димаша

03.10.2020 16714
Американский MTV показал клип Димаша
Алматы. 3 октября. Kazakhstan Today - На официальном канале YouTube американского MTV вечером 2 октября был показан последний клип Димаша Qairan Elim, передает Kazakhstan Today. 
 
Клип вышел в эфире программы Friday Livestream с ведущим Кеваном Кенни. Отрывок программы размещен на странице Dimash USA Fan Club в Instagram.
 
Как отмечается в сообщении фан-клуба, Димаш является первым музыкальным исполнителем, чья песня была исполнена на канале MTV в США на казахском языке.
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая