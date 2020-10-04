Американский MTV показал клип Димаша

Клип вышел в эфире программы Friday Livestream с ведущим Кеваном Кенни. Отрывок программы размещен на странице Dimash USA Fan Club в Instagram.
Как отмечается в сообщении фан-клуба, Димаш является первым музыкальным исполнителем, чья песня была исполнена на канале MTV в США на казахском языке.
Ранее сообщалось, что Димаш признан самым популярным зарубежным артистом в Китае.
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